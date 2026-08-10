ياسمين صبري: أنا في مرحلة بناء الثروة.. وأستثمر في العقارات

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن المجالات التي تفضل استثمار أموالها فيها، مؤكدة أنها تركز على تنمية ثروتها من خلال الاستثمارات العقارية، إلى جانب بعض الأدوات الاستثمارية الآمنة.

وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، أن استثماراتها تتركز في "الريل إستيت" (العقارات)، قائلة: "ريل إستيت (Real Estate) عقارات، في مصر وبره مصر، وبره ده لازم تبقى مع حاجة قوية".

وأوضحت أنها تلجأ أيضًا إلى بعض الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، قائلة: "أحيانًا بعمل (IPOs) مع البنك، سكيورد (Secured) يعني Safe، مفيهاش هاي ريسك".

وأكدت أنها تركز في الوقت الحالي على تنمية أصولها، مضيفة: "أنا دلوقتي في مرحلة البناء، تزويد ثروتي، وأنا شايفة إن أفضل استثمار في مصر وبره مصر هو الريل إستيت، العقار".



وأشارت إلى أن استثماراتها العقارية تتوزع بين عدة مناطق داخل مصر وخارجها، قائلة: "بستثمر في القاهرة، الساحل، بره مصر، البحر الأحمر.. كل ده".



تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن نظرتها للمال، مؤكدة أنه يمثل وسيلة للراحة والرفاهية وليس مصدرًا للسعادة، كما أوضحت الصورة التي تتمنى أن تبقى في أذهان الناس عنها.



وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، ردًا على سؤال حول معنى المال بالنسبة لها: "وسيلة للرفاهية، وسيلة للجمال، تركبي عربية حلوة، تجيبي شنطة أمورة، تجيبي مجوهرات عاجباكي".

وأشارت إلى أنها لا تهتم كثيرًا باقتناء المجوهرات رغم تعاونها مع أشهر العلامات العالمية، قائلة: "أنا مش بشتري مجوهرات.. هي موجودة، بس مش بشتريها"، مؤكدة أن "الفلوس كده، وسيلة لاقتناء الأشياء الجميلة".

ورفضت اعتبار المال مصدرًا للسعادة، موضحة: "أبدًا.. الفلوس بتريح، تريح من المسؤوليات، تريح من الخوف، البني آدم بيبقى عايش في خوف، خايف من بكرة، خايف من المسؤوليات، والخوف بيشل.. إزاي هتستمتعي وإنتي خايفة؟ فالمال بيشيل الخوف، فالناس تتخيل إنه السعادة الكاملة".



وعن الصورة التي تحب أن يراها الناس فيها، قالت: "إني بجبر بالخاطر، مش إني ست بتركب برايفيت جيت (Private Jet)، خلاص بقى ده موضوع جوه العقد، الإنسان بيطلع لقدام مش بيرجع لورا.. الموضوع ده لا يعني لي شيء أبداً، مش ده الإنسان، مش ده أنا".

واختتمت حديثها مؤكدة أن جبر الخواطر هو القيمة الأهم بالنسبة لها، قائلة: "إنك تقولي لست كلمة جميلة، إن حد يبقى شايل هم حاجة تقولي له ده إنت هتبقى وهتكون وهتشوف، إنك تبني إنسان، ترويه، ترممه".