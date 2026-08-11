إسرائيل تخشى مفاجأة بالسماء مع تسارع جهود سوريا لإعادة بناء سلاحها الجوي



كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسارع جهود سوريا في إعادة بناء سلاحها الجوي، بعد نحو عام و8 أشهر من انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

تسارع جهود سوريا في إعادة بناء سلاحها الجوي

تأتي هذه التطورات في ظل تلقي سوريا دعما من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا ودول أخرى في المنطقة.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن هناك محادثات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مستقبلي بين إسرائيل وسوريا.

وعلى هذا الأساس، قال مسئولون لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أنه يجري متابعة التطورات في سوريا، ومشاركة المخاوف بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

إعدام بشار الأسد

في هذه الأثناء، أصدر القضاء السوري الثلاثاء حكما غيابيا بالإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، على إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011.

وطال حكم الإعدام أيضا شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أصدر القضاء السوري الثلاثاء حكما بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد الذي فرّ مع عائلته والمقربين منه إلى موسكو على إثر الإطاحة بحكمه في ديسمبر 2024، وهو الحكم الأول الذي أصدرته السلطات الانتقالية بعدما شرعت هذا العام بمحاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابيا ووجاهيا.

كما صدر حكم باعدام شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب، في قرارات قضائية هي الأولى من نوعها منذ وصول السلطات الانتقالية الى دمشق عقب إطاحة الحكم السابق.

وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم المتهم الفار بشار الأسد" بجنايات عدة، بينها "القتل العمد، وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاما ( وجناية التعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأعلن "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".

وفرّ بشار الأسد مع عائلته وعدد من المقربين منه الى موسكو إثر إطاحة حكمه في ديسمبر 2024.

وشرعت السلطات الانتقالية في أبريل بمحاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول الى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وقضت المحكمة في جلستها الثلاثاء كذلك غيابيا بإعدام ستة مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان المتكرر من الحرية، وصنفتها المحكمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".