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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارتينيلي يرفض جالطة سراي.. وآرسنال يترقب عرضا أكبر لحسم مستقبل الجناح البرازيلي

مارتينيلي
مارتينيلي
إسلام مقلد

أبلغ معسكر البرازيلي جابرييل مارتينيلي إدارة آرسنال بأن اللاعب لا يرغب في الانتقال إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم العرض المالي الذي قدمه النادي التركي للحصول على خدماته.

جالطة سراي يقدم 45 مليون يورو

ووفقًا لصحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، تلقى آرسنال عرضًا رسميًا من جالطة سراي بقيمة 45 مليون يورو، ما يعادل نحو 38.4 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع مارتينيلي.

ورغم القيمة المالية للعرض، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يبدي اهتمامًا بالانتقال إلى الدوري التركي، ويتمسك في الوقت الحالي بمواصلة مشواره مع آرسنال.

عقد مارتينيلي يضع آرسنال في موقف قوي

ويرتبط مارتينيلي بعقد مع آرسنال حتى صيف 2027، مع وجود خيار لدى النادي اللندني لتمديد العقد لمدة موسم إضافي حتى عام 2028.

ولم تبدأ إدارة آرسنال حتى الآن مفاوضات رسمية بشأن تمديد العقد، إلا أن اللاعب لا يضغط من أجل الرحيل، في الوقت الذي يظل فيه النادي منفتحًا على الاستماع إلى العروض المقدمة له إذا كانت القيمة المالية مناسبة.

وبالتالي، فإن موقف مارتينيلي لا يعني بالضرورة أنه غير قابل للبيع، وإنما يؤكد أن اللاعب لا يرى جالطة سراي وجهته المناسبة في الوقت الحالي.

آرسنال يريد المزيد من المبيعات

ويأتي موقف النادي في ظل رغبة آرسنال في إجراء المزيد من عمليات البيع خلال فترة الانتقالات الحالية، بهدف تحقيق التوازن المالي وإفساح المجال أمام تحركات جديدة في سوق الانتقالات.

وكان النادي قد سمح برحيل لياندرو تروسارد إلى بشكتاش مقابل 20 مليون يورو، بينما انتقل لاعب الوسط كريستيان نورجارد إلى إيفرتون مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

ورغم ذلك، ترى إدارة آرسنال أن هناك حاجة لإتمام المزيد من عمليات البيع قبل إغلاق سوق الانتقالات.

منافسة على مركز الجناح

وتزامن ذلك مع تدعيم آرسنال لخياراته الهجومية بالتعاقد مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس قادمًا من كلوب بروج، إلى جانب المحاولة التي قام بها النادي للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يحسم الأخير مستقبله بتجديد عقده مع ريال مدريد.

وكانت هذه التحركات فتحت الباب أمام إمكانية رحيل مارتينيلي، خصوصًا مع عدم ثبات مستواه خلال الفترة الماضية، لكن رفض اللاعب الانتقال إلى جالطة سراي قد يعقد مهمة آرسنال في التخلص من خدماته خلال الصيف.

أرقام مارتينيلي مع آرسنال

وانضم مارتينيلي إلى آرسنال عام 2019 قادمًا من إيتوانو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية.

وخاض الجناح البرازيلي 278 مباراة بقميص آرسنال، سجل خلالها 62 هدفًا، بينما شارك خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 7 أهداف.

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