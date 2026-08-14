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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر مرة شفتهم كانت قبل الفجر.. أب يفقد نجليه في مأساة الإسماعيلية ويروي تفاصيل صادمة

حادث
حادث
محمد البدوي

كشف إبراهيم سالم، والد شابين لقيا مصرعهما في حادث الإسماعيلية، تفاصيل مؤلمة عن آخر لحظاته مع نجليه قبل وقوع الحادث، مؤكدًا أن أحدهما كان يبلغ نحو 20 عامًا، بينما كان الآخر يبلغ 26 عامًا ومتزوجًا ولديه أبناء.

آخر لقاء جمعه بنجليه

وقال إبراهيم سالم، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن آخر لقاء جمعه بنجليه كان في الليلة السابقة للحادث، موضحًا أنه اعتاد دائمًا على توجيه النصائح لهما قبل خروجهما من المنزل.

وأضاف أنه كان يتمنى أن يرافق نجليه لأداء صلاة الفجر، إلا أن القدر لم يمنحه فرصة لرؤيتهما مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا اللقاء الأخير لم يكن يعلم أنه سيكون الوداع الأخير بينه وبين ابنيه.

وأوضح والد الضحيتين أنه لم يتلق في البداية خبر وفاة نجليه، وإنما تلقى اتصالًا هاتفيًا يخبره بتعرض شقيقه لحادث أثناء قيادته السيارة، فسارع إلى التوجه إلى مكان الواقعة، قبل أن يكتشف هناك المفاجأة الأكثر قسوة، وهي وجود نجليه ضمن ضحايا الحادث.

وأكد أن المشهد كان أكبر من قدرته على الاستيعاب، مشيرًا إلى أنه في اللحظات الأولى لم يكن يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول أمام هذه الفاجعة، لكنه تمسك بالصبر والرضا بقضاء الله، وردد أن ما حدث هو أمر الله وقدره.

الفلوس مش هتعوضني عن ولادي

وتطرق إبراهيم سالم إلى التعويضات والمساعدات التي حصلت عليها أسر الضحايا، مؤكدًا أن أي مبلغ مالي لا يمكن أن يعوض أبًا عن فقدان أبنائه أو يخفف عنه ألم الفراق.

وفي المقابل، أشاد بالدعم الذي قدمته الدولة للأسر منذ وقوع الحادث، موجهًا الشكر إلى محافظ الإسماعيلية وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تعاملت مع أسر الضحايا وساندتهم خلال تلك الساعات الصعبة.

موقف أهالي القصاصين

كما أشاد بموقف أهالي القصاصين، مؤكدًا أنهم لم ينتظروا طلبًا من أحد، وإنما بادروا بتوفير المياه والمشروبات والطعام وغيرها من الاحتياجات لأسر الضحايا.

وأشار إلى أن هذا التصرف كشف عن معدن المصريين وأصالتهم، مؤكدًا أن أبناء المنطقة وقفوا بجوار الأسر في محنتها، وحرصوا على تقديم كل ما يستطيعون من مساعدة ومساندة.

وثمّن والد الضحيتين كذلك جهود مدير الأمن والأجهزة الأمنية، موضحًا أن محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ومختلف الجهات المعنية ظلوا متواجدين إلى جوار الأسر منذ وقوع الحادث، وخلال إنهاء الإجراءات وخروج الجثامين من المستشفى، ثم حرصوا على تقديم واجب العزاء في اليوم التالي.

واختتم إبراهيم سالم حديثه بتوجيه الشكر لكل من وقف إلى جانب أسر الضحايا، وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن والجهات التنفيذية والأمنية، إلى جانب أهالي القصاصين وزملاء الضحايا، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في مواجهة واحدة من أقسى اللحظات التي عاشتها الأسر.

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