قاطرة مشروعات إيني.. مصر ضمن أبرز مناطق الاستكشاف عالميًا للطاقة

أكدت شركة إيني الإيطالية أن مصر تأتي ضمن أبرز مناطق الاستكشاف المتميز لديها خلال عام 2026.

Outstanding Exploration

جاء ذلك خلال تقرير نتائج أعمال الشركة، الذي أدرج مصر إلى جانب أنجولا وناميبيا وكوت ديفوار وليبيا وإندونيسيا تحت بند «Outstanding Exploration».

يؤكد التصنيف أهمية السوق المصرية ضمن محفظة الاستكشاف العالمية للشركة، في ظل استمرار إيني في تنفيذ أعمال البحث والتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز في مصر.

وأبرز تقرير نتائج الأعمال اكتشاف Denise West في منطقة Temsah DL ضمن أهم اكتشافات إيني خلال عام 2026 حتى الآن.

وتقدر الموارد المكتشفة بنحو 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الموجود أصلا في المكمن (GIIP)، بالإضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المكثفات، ليصبح الاكتشاف أحد أبرز نتائج أعمال الاستكشاف التي حققتها الشركة في مصر خلال العام الجاري.

ولم يتوقف التطور عند مرحلة الاكتشاف، إذ أدرجت إيني مشروع Denise West ضمن محفظة مشروعات النمو المستقبلية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

إدراج مشروع 2 Meleiha Phase

كما واصلت إيني إدراج مشروع 2 Meleiha Phase ضمن مشروعاتها في مصر لعام 2026، حيث جاء في قائمة مشروعات Start-up & Ramp-up 2026.

ويعكس إدراج المشروع استمرار أعمال التنمية وزيادة الإنتاج من أصول الشركة في منطقة الصحراء الغربية، بالتوازي مع تنفيذ خططها لتطوير موارد النفط والغاز القائمة.

دمياط قوة الغاز المسال



عزز مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي موقعه ضمن استراتيجية إيني العالمية للغاز.

وأشار تقرير الشركة إلى توقيع عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من دمياط مرتبط بمشروع Cronos، وبحجم يصل إلى 1.4 مليون طن سنويا بدءا من عام 2028.