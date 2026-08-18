مرتضى منصور يتظلم على حفظ بلاغ ضد القائمين على إعلان يسيء لنادي الزمالك

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتظلم على قرار حفظ البلاغ المقدم منه ضد القائمين على إعلان لإحدى شركات الاتصالات، معتبرًا أن الإعلان تضمن إساءة إلى نادي الزمالك وجماهيره، وذلك بعد اتخاذه الإجراءات القانونية بشأن الإعلان محل الشكوى.

حملت العريضة رقم 46821 لسنة 2025 عرائض المكتب الفني، وقيدت إداريًا برقم 4616 لسنة 2025 إداري العجوزة، وانتهت إلى الحفظ.

وعقب قرار الحفظ، تقدم مرتضى منصور بتظلم قيد برقم 122 لسنة 2026 تظلمات محامي عام شمال الجيزة الكلية، بتاريخ 6 يناير 2026، وصدر قرار باستخراج المحضر من الحفظ، وذلك لتسليم الرابط وإرسال تحريك، بما يعني إعادة تحريك الإجراءات المتعلقة بالبلاغ.

وجاء البلاغ ضد إعلان تجاري لإحدى شركات الاتصالات، أثار جدلًا بين جماهير الزمالك، حيث اعتبر مرتضى منصور أن محتواه يمثل إساءة للنادي وجماهيره وإثارة للتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.