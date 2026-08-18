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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

واقعة داخل مدرسة بقليوب.. إغماء مديرة التجارية بنات عقب مشادة خلال زيارة مدير الإدارة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
إبراهيم الهواري

شهدت مدرسة قليوب التجارية بنات التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، واقعة أثارت حالة من الجدل بين العاملين، بعدما تعرضت مديرة المدرسة لحالة إغماء، عقب مشادة وقعت أثناء زيارة تفقدية لمدير الإدارة التعليمية.


وبحسب مصادر مطلعة، كان مدير إدارة قليوب التعليمية يتفقد المدرسة برفقة مدير أمن الإدارة، قبل أن تنشب مشادة داخل المدرسة بين مدير الإدارة ومديرة المدرسة، وتطورت، وفقًا للمصادر، إلى حدوث تعدٍ ودفع للمديرة.

وأوضحت المصادر أن مديرة المدرسة سقطت أرضا عقب الواقعة، ودخلت في حالة إغماء، ما دفع العاملين إلى استدعاء سيارة إسعاف، حيث جرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء والجدل بين العاملين، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

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