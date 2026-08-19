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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكسر القيود بـ Redmi M100.. شاشة عملاقة وبطارية خيالية لعام 2026

هاتف Redmi M100
هاتف Redmi M100
لمياء الياسين

فاجأت شاومي الأسواق الصينية بإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة كلياً، وعلى رأسها هاتف Redmi M100، لينضم مباشرة إلى قائمة أقوى الهواتف المدعومة ببطاريات ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير أو أكثر لعام 

يعد الهاتف الجديد توليفة تجمع بين الحجم الضخم والمتانة الفائقة ويأتي الهاتف بشاشة عملاقة بمقاس 6.9 بوصة وبمعدل تحديث 120Hz لتجربة تصفح فائقة النعومة

على الجانب الآخر يعد الهاتف مع ميزات متطورة لحماية العين وزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات.اعتمادية تدوم طويلاً

ويأتي الهاتف أيضا مصمم لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، مع مستشعر بصمة شديد التحمل يدعم حتى 500,000 لمسة.

يعد الهاتف أيضا خيار مثالي لمن يبحث عن شاشة سينمائية وبطارية تنسى معها الشاحن تماماً! طُرح الهاتف رسمياً في السوق الصيني وبدأ بيعه محلياً بالفعل.

مواصفات وسعر هاتف Redmi M100 عند إطلاقه

مواصفات وسعر هاتف Redmi M100 عند إطلاقه


يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهما  الأسود ، والأبيض ، والأخضر و يتميز الجزء الخلفي بتصميم منحني دقيق رباعي الأبعاد، بينما تتضمن منطقة الكاميرا إضاءة ديناميكية RGB.
لعلّ أبرز ما يُميّز هاتف Redmi M100 هو بطاريته الضخمة بسعة 7900 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط والشحن العكسي بقدرة 22.5 واط. كما أنه متوافق مع بروتوكول الشحن PPS، مما يُتيح للمستخدمين استخدام شواحن سريعة متوافقة من جهات خارجية.
يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 4 من الجيل الخامس. يحتوي هذا المعالج، المصنوع بتقنية 4 نانومتر، على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، وهو متوفر أيضاً في هواتف شاومي الأخرى مثل ريدمي 17 5G .

بطارية هاتف ريدمي M100

أما بالنسبة للتصوير، فستحصل على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل في الخلف. وهي تدعم ميزات مثل فلاتر الأفلام، ووضع البورتريه، والوضع الليلي، والصور الحية، والتصوير ثنائي العرض، والوضع الاحترافي، ومسح المستندات ضوئيًا.
الكاميرا الأمامية مزودة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل مع ميزات تشمل وضع التجميل، والتعرف على الوجه، ووضع البورتريه، والوضع الليلي.

تصميم هاتف ريدمي M100


يأتي هاتف Redmi M100 مزوداً بنظام التشغيل Surge OS 3 من شاومي. وتشمل مواصفاته الأخرى تقنية NFC، وماسح بصمة الإصبع الجانبي، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم.
أضافت ريدمي وضعًا خاصًا لكبار السن، يوفر أيقونات وخطوطًا أكبر، ومستوى صوت للوسائط ونغمات الرنين يصل إلى 300%، وخيار حظر المكالمات غير المرغوب فيها. صُممت هذه الميزات لتسهيل قراءة الشاشة وسماعها واستخدام الهاتف.

سعر هاتف Redmi M100


يبدأ سعر هاتف Redmi M100 من 1799 يوان (حوالي 266 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت. 

أما نسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 1999 يوان (حوالي 296 دولارًا أمريكيًا)، بينما يصل سعر النسخة الأفضل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 2199 يوان (حوالي 325 دولارًا أمريكيًا).

هاتف Redmi M100 معالج كوالكوم ماسح بصمة الإصبع الجانبي الكاميرا الأمامية منفذ سماعة رأس بطاريات ضخمة

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