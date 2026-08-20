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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل توقيت لشرب الشاي دون أضرار.. تعرف على الوقت المناسب

الشاي
الشاي
ريهام قدري

يعد الشاي من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص، لكن توقيت تناوله قد يكون مهمًا، خاصة لمن يعانون من نقص الحديد أو يتناولون مكملاته.

ويفضل تناول الشاي بعد الوجبة بساعة إلى ساعتين بدلًا من شربه مباشرة مع الطعام، لأن الشاي قد يقلل من امتصاص الحديد. 

كما يُنصح بترك فاصل زمني بين الشاي ومكملات الحديد، إذ قد يؤثر الشاي والقهوة في امتصاص الحديد.

ومن الأفضل أيضًا تجنب الشاي في وقت متأخر من المساء لدى الأشخاص الذين يتأثرون بالكافيين، لأنه قد يسبب صعوبة في النوم. 

كما أن الإفراط في الكافيين قد يرتبط بأعراض مثل اضطراب المعدة والصداع وسرعة ضربات القلب.

وبشكل عام، يمكن لمعظم البالغين تناول كميات معتدلة من الكافيين، مع ضرورة الانتباه إلى إجمالي الكمية التي يحصل عليها الشخص من الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين. 

المصدر: mayo clinic 

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