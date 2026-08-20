عشبة رخيصة تقضي على التوتر والنسيان

يعد التوتر والقلق وكثرة النسيان من اكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الرجال والنساء.

ووفقا لموقع يعمل إكليل الجبل على منح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية التى تجعله قادرا على حماية الإنسان من التوتر ومشاكل الذاكرة.

خفض التوتر

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، تشير الدراسات الأولية إلى أن إكليل الجبل له تأثير إيجابي في الحد من القلق والتوتر.

في تجربة عشوائية أُجريت على طلاب جامعيين، وُجد أن إكليل الجبل يُحسّن جودة نوم الطلاب ويُخفّض مستويات قلقهم مقارنةً بالدواء الوهمي.

تحسين الذاكرة والتركيز

استُخدم إكليل الجبل لقرونٍ عديدة كمُحسِّن للذاكرة، وقد أكدت دراسات العلاج العطري باستخدام إكليل الجبل بعض هذه الادعاءات فقد وجدت إحدى الدراسات تحسُّناً ملحوظاً في الأداء الإدراكي في غضون 20 دقيقة من استنشاق زيت إكليل الجبل العطري.