إشادة برلمانية بفتح الأسواق الأفريقية والعربية أمام المنتج المصري: يعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد

أكد نواب أهمية التوسع في الأسواق الأفريقية والعربية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة الصناعة والزراعة والدواء والمستلزمات الطبية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم زيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

أكد الدكتور نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الدواء المصري يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن دعم صادرات الدواء والمستلزمات الطبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الصناعة المصرية في الخارج، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن مصر تمتلك قاعدة دوائية كبيرة وخبرات متراكمة في مجالات التصنيع والإنتاج الدوائي، وهو ما يمنح المنتج المصري فرصة قوية للمنافسة في عدد من الأسواق، خاصة مع تنامي احتياجات العديد من الدول الأفريقية والعربية إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية.

وأوضح أن التوسع الخارجي في مجال الدواء يحتاج إلى استراتيجية متخصصة للتصدير الصحي، تبدأ بدراسة احتياجات كل سوق على حدة، والتعرف على طبيعة الأمراض الأكثر انتشارًا، والأدوية المطلوبة، والاشتراطات التنظيمية، والمواصفات الفنية التي تحددها الجهات الصحية في كل دولة.

الاعتماد في الأسواق الخارجية

وشدد عضو لجنة الصحة على أهمية مساعدة شركات الدواء المصرية على استيفاء متطلبات التسجيل والاعتماد في الأسواق الخارجية، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام الشركات الراغبة في التوسع، بما يسرع وصول المنتجات المصرية إلى الدول المستهدفة.

وطالب العطار بزيادة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالأسواق الأفريقية والعربية التي تمثل فرصًا واعدة أمام المنتجات الصحية المصرية، مع تنظيم بعثات تجارية وطبية متخصصة للتواصل المباشر مع الجهات المستوردة والمؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن التوسع في تصدير الدواء لا يمثل فقط فرصة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لكنه يساهم كذلك في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات الاستثمار في القطاع الدوائي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات الشركات المصرية على التطوير والابتكار.

وأكد أن دعم صادرات الدواء يجب أن يتزامن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، لأن بناء الثقة في المنتج المصري يمثل العامل الأهم في استمرار وجوده داخل الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمامه.

التوسع في فتح الأسواق الأفريقية والعربية

وأكد النائب عيد حماد عضو بمجلس النواب، أن التوسع في فتح الأسواق الأفريقية والعربية أمام المنتجات المصرية يجب أن يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة المصرية وزيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وقال حماد في تصريحات خاصة إن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز حضورها داخل الأسواق الأفريقية والعربية، في ظل تنوع الإنتاج المحلي وامتلاك قاعدة صناعية وزراعية واسعة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تتيح فرصًا أكبر أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من فكرة التصدير التقليدي إلى سياسة تستهدف الأسواق بشكل مباشر، من خلال دراسة احتياجات كل دولة والتعرف على طبيعة المنتجات المطلوبة بها، ثم توجيه الإنتاج المصري بما يتناسب مع تلك الاحتياجات من حيث الجودة والمواصفات والأسعار وطرق التغليف.

وشدد على أهمية وضع خطة متكاملة لزيادة صادرات المنتجات المصرية، تشمل الصناعات المختلفة والمنتجات الزراعية والدوائية والغذائية والهندسية ومواد البناء وغيرها من القطاعات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.