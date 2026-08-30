مارتينيز بعد انتقاله للبلوز: أريد تحقيق كل شيء مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع الأرجنتيني الدولي إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق اللندني.

وأبدى تشيلسي سعادته بإتمام التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات مع منتخب الأرجنتين، أبرزها التتويج ببطولة كأس العالم 2022.

ووقع مارتينيز على عقد مع تشيلسي يمتد لمدة 3 سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

مارتينيز: أريد تحقيق كل شيء مع تشيلسي

وعبر الحارس الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال إلى النادي اللندني، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الرحيل إلى تشيلسي كان سهلًا بالنسبة له ولعائلته.

وقال مارتينيز: «أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي. كان الانتقال إلى تشيلسي، بالنسبة لي ولعائلتي، قرارًا سهلًا، وأنا سعيد للغاية، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل».

وأضاف: «أريد أن أحقق النجاح هنا. أنا شخص يريد الفوز في كل شيء أفعله، وأريد أن أحضر هذه الرغبة إلى هذا النادي، لأنه نادٍ يفوز بالألقاب، ولذلك أعتقد أن هناك توافقًا جيدًا».

وتابع: «ألعب بكل شغف وبقلبي. سأقدم 100% في كل مباراة وكل حصة تدريبية، من أجل أن أجعل النادي وزملائي والجماهير فخورين».

انطلاقة مارتينيز من إنديبندينتي

وبدأ إيميليانو مارتينيز مشواره الكروي داخل قطاع الناشئين بنادي إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي في أغسطس 2010، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

ولجأ الحارس الأرجنتيني بعد ذلك إلى عدة تجارب على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرص أكبر للمشاركة والتطور واكتساب خبرة اللعب مع الفريق الأول.

التألق مع آرسنال وحصد كأس الاتحاد

وحصل مارتينيز على فرصة المشاركة بصورة أكبر مع آرسنال خلال موسم 2019-2020، عندما بدأ آخر 11 مباراة للفريق، ونجح في التتويج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما توج مع آرسنال ببطولة درع المجتمع في بداية الموسم التالي، قبل أن يقرر الرحيل عن النادي والانتقال إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020.

256 مباراة مع أستون فيلا

وشهدت فترة مارتينيز مع أستون فيلا مرحلة مهمة في مسيرته، بعدما تحول إلى أحد أبرز حراس المرمى في العالم، وفرض نفسه كعنصر أساسي مع الفريق الإنجليزي.

وخاض الحارس الأرجنتيني 256 مباراة بقميص أستون فيلا على مدار 6 مواسم، كما توج مع النادي ببطولة الدوري الأوروبي في مايو.

بطل العالم وحارس الأرجنتين الأول

وعلى الصعيد الدولي، خاض مارتينيز مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين في يونيو 2021، ومنذ ذلك الوقت أصبح الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

ووصل رصيده مع المنتخب الأرجنتيني إلى 67 مباراة دولية، توج خلالها بكوبا أمريكا مرتين في عامي 2021 و2024، إلى جانب الفوز بكأس العالم 2022.

جائزة ياشين تتوج مسيرة الحارس الأرجنتيني

ولم تتوقف إنجازات مارتينيز عند البطولات الجماعية، بعدما حصل على جائزة ياشين، التي تمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، خلال حفلي الكرة الذهبية لعامي 2023 و2024.

وبانتقاله إلى تشيلسي، يخوض مارتينيز تحديًا جديدًا في مسيرته، بعدما قرر مغادرة أستون فيلا لخوض تجربة جديدة مع أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط طموحات كبيرة بمواصلة حصد الألقاب وتحقيق النجاح مع فريقه الجديد.