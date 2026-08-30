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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مازيراتي MC بورا الكوبيه الجديدة

مازيراتي MC بورا الجديدة
مازيراتي MC بورا الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي MC بورا، وتنتمي MC لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بمحرك نيتونو 6 سلندر .

مازيراتي MC بورا الجديدة

محرك مازيراتي MC بورا الجديدة

تحصل سيارة مازيراتي MC بورا علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 621 حصان، وبها عزم دوران 730 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة 3 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 325 كم/ساعة .

مازيراتي MC بورا الجديدة

مواصفات مازيراتي MC بورا الجديدة

زودت سيارة مازيراتي MC بورا الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل أحادي مركزي مصنوع من ألياف الكربون لضمان خفة الوزن والصلابة العالية، وبها مقدمة حادة، وبها فاصل أمامي محسن مستوحى من سيارات السباق، وبها مفروشة بجلد ألكانتارا الفاخر لتقليل الانعكاسات وتعزيز الطابع الرياضي، وبها لوحة عدادات رقمية.

مازيراتي MC بورا الجديدة

تاريخ مازيراتي في صناعة السيارات

أنشأ الإخوة ألفيري، وبيندو، وإرنستو إلى جانب إسهام إيتوري وكارلو ورشة لتطوير المحركات وصناعة سيارات السباق، وصمم الشعار الشهير الرمح ثلاثي الشعب عام 1920 بواسطة ماريو مازيراتي، مستوحى من تمثال الإله نبتون في مدينة بولونيا.

مازيراتي MC بورا الجديدة

وأطلق الإخوة أول سيارة تحمل اسم مازيراتي في عام 1926، والتي حققت فوز مبكر في سباقات شهيرة مثل تارجا فلوريو، ودخلت الشركة عالم السيارات الفاخرة المخصصة للطرقات بتقديم أول سيارة سيدان رياضية "كواتروبورتيه" عام 1963، تلتها الأيقونة "جيبلي" عام 1966.

مازيراتي MC بورا الجديدة

وانتقلت ملكية الشركة بين عدة عمالقة فقط امتلكتها سيتراوين، ثم دي توماسو، تلتها مجموعة فيات كرايسلر (FCA)، لتصبح اليوم جزء من مجموعة ستيلانتيس العالمية منذ عام 2021، ويقع المقر الرئيسي للشركة اليوم في مدينة مودينا الإيطالية، وتواصل إنتاج تشكيلة مميزة من السيارات الرياضية الفخمة وسيارات الدفع الرباعي .

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