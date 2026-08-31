أخبار التوك شو | سيف أبو النجا يكشف وصية ابنته ياسمين قبل وفاتها .. ومتحدث الصحة يعلن إنجازات جديدة للقطاع

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

كيف ولد توأم حيًا بعد وفاة أمهما بسوهاج؟ أخصائي نساء يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمود بركة، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى ساقلتة المركزي، التفاصيل الكاملة لملحمة طبية شهدها المستشفى فجر الخميس، أسفرت عن إنقاذ أجنة مريضة عبر تدخل جراحي عاجل استغرق نحو دقيقتين فقط عقب توقف قلب الأم ووفاتها.

وزير الطيران المدني: نستهدف التشغيل الكامل للمبنى الجديد بمطار القاهرة خلال 4 سنوات

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة بدأت بالفعل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لطرح مناقصة تنفيذ مبنى مطار القاهرة الجديد، موضحًا أن الجزء الأول من المناقصة تم بشكل مبدئي، وأن طبيعة صناعة المطارات تفرض الاستعانة بشركات متخصصة تمتلك خبرات عالمية في هذا المجال.

سيف أبو النجا يكشف وصية ابنته ياسمين قبل وفاتها: كانت بتوصيني على نفسها

كشف الفنان سيف أبو النجا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته ياسمين، التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت حريصة على عدم إظهار تعبها له، وكانت تتواصل مع شقيقه وتوصيه بألا يخبره بحالتها الصحية.

وقال سيف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن ابنته كانت حريصة على طمأنته طوال فترة مرضها، موضحًا: «بتوصيني على نفسها ومكنتش بتقولي إنها تعبانة خالص، وكانت بتكلم أخويا وتقوله متقولش ليا إنها تعبانة».

وأضاف عن ابنته: «هي كانت مربية بنتها كويس أوي، وكانت بتحبها جدًا، ووصيتها إن ياسمين سيف الله أبو النجا لو حصل حاجة تدفن مع أمي وأختي».

وتابع سيف أبو النجا متحدثًا عن صفات ابنته وعلاقتها بأفراد أسرتها: «هي واخدة صفات من أمي وأختي جامدة، وكانت شبههم في الأخلاق والشكل، وهما وهي كانوا بيحبوا الحيوانات».

واختتم حديثه مؤكدًا مكانة ابنته داخل الأسرة، قائلًا: «هي كانت ملاك العيلة، كل العيلة كانوا بيعتبروها ملاك العيلة»، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

أنا حبيته | عماد الدين أديب : يوم ما مات حسن نصر الله بكيت زي الأطفال

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب عن تفاصيل صورته الشهيرة التي ظهر خلالها وسط ركام جنوب لبنان، كاشفًا أسباب قراره النزول إلى الجنوب رغم تحذيرات البعض له، كما كشف كواليس حواره مع الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، والتي تحدث عنها للمرة الأولى.

جاءت تصريحات عماد الدين أديب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس».

لميس الحديدي: الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير وعددا من المشروعات القومية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تبدأ غدا وتستمر إلى الثالث من سبتمبر، موضحة، أنها الزيارة الأولى له منذ 10 سنوات إلى مصر، بالتزامن مع مرور 7 عقود على العلاقات بين البلدين.

تنفيذ 981 مشروعا في مصر | متحدث الصحة يكشف إنجازات جديدة للقطاع

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات صحية بـ 403 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 1309 مشروعا لتطوير المنظومة الصحية.

الغرف التجارية: أكثر من ألف منفذ بيع يغطي الجمهورية.. ونعمل على زيادة إتاحة السلع

أكد علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك أكثر من ألف منفذ بيع سلع يغطي مختلف أنحاء الجمهورية .

السكر بـ 25 جنيه والمكرونة بـ9.. مفاجأة سارة للمواطنين بشان أسعار السلع

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك توجيه رئاسية بزيادة إتاحة السلع وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ التي تغطي الجمهورية .