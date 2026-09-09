قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمل تحذر الشباب من صفحات وهمية تروج للسفر إلى إيطاليا
وزير التخطيط يلتقي رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات
إحباط محاولة سرقة كابلات من مستشفى بالعجوزة
ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يكسر حاجز 51 جنيها.. إلى أين وصل الآن؟
وزير البترول: نجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال ذروة الاستهلاك الكهربائي للعام الثاني
الأحمر عينه على الصدارة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة
إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط
بعد تسمم حسام داغر.. عرض خطير لو ظهر عليك لا تنتظر في المنزل واذهب للطبيب فورًا
ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب
صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية
الشيطان سيطر عليا.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدي على ابنة شقيقته في الوراق
منح لطلاب «التوكاتسو» لدعم المتفوقين وغير القادرين.. وتكريم 54 من خريجي الدفعة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل تناول مكملات الحديد.. 6 أطعمة تساعد على تعزيز مستوياته طبيعيًا

قبل تناول مكملات الحديد..6 أطعمة تساعد على تعزيز مستوياته طبيعيًا
قبل تناول مكملات الحديد..6 أطعمة تساعد على تعزيز مستوياته طبيعيًا
ولاء عادل

يُعد الحديد من المعادن الأساسية التي يحتاج إليها الجسم لإنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى مختلف الأنسجة.

ويحصل معظم الأشخاص على احتياجاتهم من الحديد من خلال النظام الغذائي، بينما قد يحتاج البعض إلى المكملات الغذائية عند وجود نقص مثبت أو زيادة في الاحتياجات، وفقًا للحالة الصحية وتوصية الطبيب.

وتتراوح الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد للبالغين عادةً بين 8 و18 ملجم يوميًا، بحسب العمر والجنس والظروف الفسيولوجية.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على زيادة كمية الحديد في النظام الغذائي، وفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health:

1. كبد الدجاج

تُعد الكبدة من الأطعمة ذات الكثافة الغذائية المرتفعة، كما أنها مصدر غني بالحديد.

وتوفر حصة تزن نحو 3 أونصات من كبد الدجاج ما يقرب من 10.8 ملجم من الحديد، ما يجعلها من المصادر الحيوانية الغنية بهذا المعدن.

2. المحار المطهو

يأتي المحار ضمن المأكولات البحرية التي تحتوي على كميات جيدة من الحديد.

وتوفر حصة تبلغ 3 أونصات من المحار البري المطهو نحو 6.1 ملجم من الحديد، إلى جانب احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى.

3. كبد البقر

يمكن أن تكون كبدة البقر أيضًا مصدرًا مركزًا للحديد، إذ توفر الحصة التي تزن 3 أونصات نحو 5.2 ملجم من هذا المعدن.

وتتميز الكبدة عمومًا بقيمتها الغذائية المرتفعة، لكنها ليست مناسبة للجميع بكميات كبيرة، لذلك ينبغي أن يكون تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

4. فول الصويا

لا تقتصر مصادر الحديد على المنتجات الحيوانية، إذ توجد مجموعة من الخيارات النباتية الغنية بهذا المعدن، من بينها فول الصويا.

ويحتوي كوب واحد من فول الصويا المطهو على نحو 8.8 ملجم من الحديد، كما يمكن استخدامه في أطعمة مختلفة مثل التوفو والتيمبيه.

5. العدس

يُعد العدس من أشهر البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يوفر البروتين والألياف إلى جانب الحديد.

وتحتوي حصة قدرها 100 جرام من العدس على نحو 7.2 ملجم من الحديد، ما يجعله خيارًا مناسبًا لإدخال المزيد من الحديد إلى النظام الغذائي، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعتمدون على المصادر النباتية.

6. السبانخ

يمكن أن تساهم الخضروات الورقية، ومنها السبانخ، في زيادة كمية الحديد التي يحصل عليها الجسم من الطعام.

ويحتوي كوب من السبانخ الطازج على نحو 3 ملجم من الحديد، ويمكن إضافته إلى السلطات أو الوجبات المطهية.

اجمع بين مصادر الحديد وفيتامين C

لا تعتمد الاستفادة من الحديد على كمية المعدن الموجودة في الطعام فقط، بل تتأثر أيضًا بمدى قدرة الجسم على امتصاصه.

وينقسم الحديد الغذائي إلى نوعين رئيسيين: الحديد الهيمي الموجود بصورة أساسية في اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن، والحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية.

ويكون الحديد الهيمي عادةً أسهل في الامتصاص، بينما يمكن تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي من خلال تناوله مع مصادر غنية بفيتامين C، مثل الفلفل والحمضيات والطماطم.

ماذا عن الكالسيوم وامتصاص الحديد؟

قد يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد في بعض الظروف، لذلك قد يكون من المفيد الانتباه إلى توقيت تناول مكملات الكالسيوم بالنسبة للوجبات أو المكملات الغنية بالحديد، خاصةً عند استخدام المكملات تحت إشراف طبي.

هل يمكن للطعام أن يحل محل مكملات الحديد؟

رغم أهمية الأطعمة الغنية بالحديد، فإن الاعتماد عليها لا يعني بالضرورة الاستغناء عن المكملات في حالة تشخيص نقص الحديد أو فقر الدم الناتج عنه.

ويحدد الطبيب الحاجة إلى المكملات وفقًا لنتائج التحاليل وسبب النقص، لذلك لا يُنصح بتناول الحديد بجرعات مرتفعة أو إيقاف المكمل الموصوف دون استشارة مختص.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون نقصًا مثبتًا، فإن تنويع مصادر الحديد ضمن النظام الغذائي يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من الحفاظ على التغذية المتوازنة.

أطعمة غنية بالحديد مصادر الحديد نقص الحديد الحديد في الجسم أطعمة ترفع الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: رابطة الأندية ترفض طلب بيراميدز بترحيل مباراة «الشرقية إنبي»

ترشيحاتنا

فيلم الإثارة والمغامرة «Fall 2: Deadpoint»

بعد 5 أيام فقط.. «Fall 2: Deadpoint» يتصدر شباك التذاكر في الشرق الأوسط

سماح أنور

«الفيمتو آرت» يختتم دورته الرابعة.. وأكاديمية الفنون تفتح الطريق أمام جيل جديد من السينمائيين

فتحي عبد الوهاب

حقيقة تقديم مسلسل عن ضياء العوضي بطولة فتحي عبدالوهاب

بالصور

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد