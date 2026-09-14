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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري وتوفيق محمد في قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير

أشرف داري
أشرف داري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن تواجد الثنائي أشرف داري وتوفيق محمد ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

ٱشرف داري

وقال أحمد شوبير: «خبر مؤكد تواجد أشرف داري وتواجد توفيق محمد في قائمة مباراة الغد بين الأهلي وأبو قير للأسمدة، هل حد فيهم يبدأ دي بتاعة عموتة، لكن المؤكد تواجدهم في قائمة المباراة».

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز أمام أبو قير للأسمدة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتبقى مشاركة أشرف داري وتوفيق محمد في التشكيل الأساسي للمباراة قرارًا يخص الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، وفقًا لما أكده شوبير، بينما تأكد وجود الثنائي ضمن قائمة الفريق للمواجهة.

أشرف داري الاهلي الزمالك

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