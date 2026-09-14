تفعيلا للمبادرة القومية «أسرتي قوتي» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة القومية ،وما تتضمنه من جهود تستهدف تعزيز أوجه الرعاية والمساندة المقدمة لهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة .

مشيرة إلى حرص المحافظة على تحسين جودة حياة أبنائنا من ذوي الهمم وتعزيز دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع ، ومشيدة بالدور الملموس لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة في دعم المبادرة ومساندة جهود الدولة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية .

ذلك فى إطار المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، والتى أطلقها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية انتصار السيسي،حرم السيد رئيس الجمهورية، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهم.

وفى هذا السياق واستمرارًا لتنفيذ أهداف المباراة ، تم توزيع عدد من الحقائب والمستلزمات المدرسية والملابس على الأطفال والأسر المستهدفة من أبنائنا من ذوي الهمم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد واحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستهدفة، وتوفير احتياجات أبنائها مع بدء العام الدراسي .