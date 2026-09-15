أيهما تفضل .. إي إم ال اس9 إم افاتار 07 موديل 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس9 إم افاتار 07 موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

زودت سيارة افاتار 07 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

تستمد سيارة افاتار 07 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 310 حصان، وبها عزم دوران 333 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.5 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر افاتار 07 موديل 2027

افاتار 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تمتلك سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تحصل سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 510 حصان، وبها سرعة قصوي 220 كم/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .