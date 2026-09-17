بمواصفات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد| أهم مواصفاته

ظهرت مؤخرًا بعض الصور الحقيقية الجديدة لأجهزة سلسلة Xiaomi 18 Pro ، مما يمنحنا فكرة أوضح عن شكل هاتف Xiaomi الرائد القادم. وشارك هذه الصور المسرب الشهير Digital Chat Station.

صور حقيقية مسربة لهاتف شاومي 18 برو



تُظهر الصور، أن الكاميرات الخلفية أصبحت الآن مُدمجة بسلاسة مع الشاشة الثانوية، ما يُحسّن مظهر الجزء الخلفي. ووفقًا للمُسرّب، يُغطي نظام الكاميرات الثلاثية من لايكا نطاقًا بؤريًا من 17 مم إلى 75 مم. ويُشير إلى أن عدسة التقريب المقربة (بيريسكوب) أصبحت تُوفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3.2x، وأن فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية هي f/1.67، بينما تبلغ فتحة عدسة التقريب المقربة f/2.4. تُشير هذه التحسينات إلى نطاق بصري أكثر فعالية وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة للمستشعر الرئيسي.

شاومي 17 برو

أكدت شركة شاومي بالفعل إطلاق سلسلة هواتف 18 برو هذا الشهر. وتصفها الشركة بأنها أكبر ترقية في تاريخ سلسلة هواتفها الرقمية المرقمة، مع توقعات بتحسينات كبيرة في الأداء، والتصوير، وعمر البطارية، وميزات الذكاء الاصطناعي. ويزيد هذا التسريب من ترقب الجمهور قبل الكشف الرسمي عن الهاتف.



وفي سياق متصل، كشفت شاومي عن بعض المعلومات حول الشاشة الثانوية التي ظهرت لأول مرة العام الماضي. وقد تجاوز عدد التفاعلات اليومية مع بطاقات التطبيقات على الشاشة الخلفية 4 ملايين تفاعل، ويتم إضافة أكثر من 3.5 مليون خلفية إليها يوميًا.

بحسب التقارير، أصبحت هذه الشاشة الثانوية إحدى أبرز ميزات طرازات شاومي برو الحديثة، ومن المتوقع أن تستمر في التطور.

بين وحدة الكاميرا المسطحة، وبصريات لايكا المحسّنة التي تمتد من زاوية واسعة عملية إلى تقريب بصري، وادعاء شركة شاومي بأن هذا يمثل قفزة جيلية كبيرة، يبدو أن الشركة تركز على كل من سهولة الاستخدام اليومي والتصوير الفوتوغرافي الأقوى.