إخماد حريق بمصنع غزل ونسيج في المحلة

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل بأن قوات الحماية المدنية مدعومة بنحو 10 سيارات مطافئ نجحت في إخماد نيران حريق هائل بمصنع غزل بنطاق قرية سندسيس دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بنطاق مركز المحلة .

إخماد نيران حريق مصنع الغزل

من ناحية أخرى مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف فضلا عن التنسيق مع مسئولي الحماية المدنية للدفع بـ 5 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق مصنع الغزل والنسيج بقرية سندسيس بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة





وكانت قرية سندسيس بمركز المحلة في محافظة الغربية شهدت واقعة اشتعال النيران في عنابر ومخازن مصنع الغزل إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ5 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في عنابر مصنع الغزل والنسيج بنطاق قرية سنديس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ماس كهربائي وراء الحريق

وأفاد شهود عيان بأنه وقع ماس كهربائي مفاجئ تسبب في اشتعال النيران في مخازن وعنابر مصنع الغزل والنسيج وشكل أهالي القرية لجانا شعبية لدعم قوات الحماية المدنية في إخماد نيران حريق حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.