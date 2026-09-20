قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقلها 255 ألف جنيه.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2027
مشروع وثابت عن النبي.. حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟
فورد موستنج ماك E 2026 GT.. بقوة تقارب 500 حصان
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية
بالأرقام .. ماذا قدّم محمد صلاح في ليلة تاريخية أمام جالاتا سراي؟
عبد الناصر محمد: اعتزلت كرة القدم بـ«مزاجي».. وأخشى ظلم اللاعبين
مشهد أبوي مؤثر .. البابا تواضروس يُوقف بكاء طفل ويُوقّع له على «التيشيرت»
مصادر تكشف عن زيارة للحرس الثوري الإيراني لمواقع الحوثيين باليمن
أصالة عن أول مكان ذهبت إليه بعد عودتها لسوريا: «رحت عند قبر بابا وحكيت له كل اللي بسطني»
«نفسي أدرّب منتخب مصر» .. عبد الناصر محمد يكشف حلمه الأكبر
مُتحدث «التعليم العالي»: الوزارة تطرح 3 بدائل أمام الطلاب الـ85 المُتضررين من أزمة طب بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات جهازي Galaxy Tab S12 Plus وUltra وموعد إطلاقهما بالأسواق

Galaxy Tab S12 Plus
Galaxy Tab S12 Plus
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية موسعة عن كامل المواصفات الفنية وموعد الطرح والأسعار الأوروبية لحاسوبي سامسونج اللوحيين المرتقبين "Galaxy Tab S12 Plus" و"Galaxy Tab S12 Ultra"، مؤكدة اعتمادهما على معالجات متطورة وبطاريات ضخمة، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب راجيش ريجمي ونشره موقع Gizmochina استناداً لبيانات موقع "WinFuture".

معالج Dimensity 9500 ومواصفات العتاد المشتركة

أوضح التقرير أن كلا الجهازين اللوحيين سيعتمدان على معالج "MediaTek Dimensity 9500" الرائد، والذي ظهر مسبقاً في اختبارات منصة "Geekbench" خلال شهر أغسطس الماضي. 

وتشترك النسختان في دعمهما لمعيار مقاومة الماء والغبار "IP68"، وشاشات من نوع "AMOLED" بتردد سلس يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وواجهة تشغيل "One UI 9.0" المحدثة، وخياري ألوان هما الفضي والرمادي.

مواصفات Galaxy Tab S12 Plus وشاشة 12.6 بوصة

أشار المصدر إلى أن طراز "Galaxy Tab S12 Plus" يزن 555 جراماً، ويأتي مزوداً بشاشة AMOLED قياسها 12.6 بوصة بدقة عرض 2800×1752 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. 

ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، إلى جانب بطارية سعتها 10,600 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية أحادية بدقة 13 ميجابكسل، مع مكبرين صوتيين لتشغيل الوسائط.

عتاد فائق لطراز Ultra بشاشة 14.6 بوصة

بيّن تقرير موقع Gizmochina أن النسخة الأكبر "Galaxy Tab S12 Ultra" تزن 693 جراماً، وتضم شاشة ضخمة بقياس 14.6 بوصة بدقة 2960×1848 بكسل، وبطارية عملاقة بسعة 11,600 مللي أمبير في الساعة. 

وتقدم سامسونج هذا الطراز بخياري ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع منظومة تصوير خلفية مزدوجة تضم كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وأربعة مكبرات صوت توفر ضعف السعة الصوتية لطراز بلس، مع ترجيحات بالانتقال إلى كاميرا أمامية مدمجة بثقب صغير بدلاً من النتوء القديم.

موعد بدء المبيعات

ذكرت التسريبات أن شركة سامسونج تخطط لطرح كلا الجهازين للبيع في الأسواق رسمياً يوم 7 أكتوبر 2026 القادم؛ حيث سيبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S12 Plus في أوروبا من 1,299 يورو، بينما يبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S12 Ultra من 1,539 يورو (بفارق 240 يورو لصالح فئة ألترا)، في حين لم تكشف البيانات بعد عن خطط التسعير الخاصة بباقي الأسواق الإقليمية والدولية.

Galaxy Tab S12 Ultra Galaxy Galaxy Tab S12 AMOLED One UI 90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

بيزيرا

مهيب عبد الهادي: من اللاعب القادر على تعويض بيزيرا في الزمالك؟

كوفنتري

كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

بيزيرا

محمد فارس لـ بيزيرا بعد رحيله عن الزمالك: الناس دي وقفت معاك.. ده رد الجميل؟

بالصور

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بطولة منى زكي.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «طالع نازل»

منى زكي
منى زكي
منى زكي

تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد