تسريبات تكشف مواصفات جهازي Galaxy Tab S12 Plus وUltra وموعد إطلاقهما بالأسواق

كشفت تسريبات تقنية موسعة عن كامل المواصفات الفنية وموعد الطرح والأسعار الأوروبية لحاسوبي سامسونج اللوحيين المرتقبين "Galaxy Tab S12 Plus" و"Galaxy Tab S12 Ultra"، مؤكدة اعتمادهما على معالجات متطورة وبطاريات ضخمة، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب راجيش ريجمي ونشره موقع Gizmochina استناداً لبيانات موقع "WinFuture".

معالج Dimensity 9500 ومواصفات العتاد المشتركة

أوضح التقرير أن كلا الجهازين اللوحيين سيعتمدان على معالج "MediaTek Dimensity 9500" الرائد، والذي ظهر مسبقاً في اختبارات منصة "Geekbench" خلال شهر أغسطس الماضي.

وتشترك النسختان في دعمهما لمعيار مقاومة الماء والغبار "IP68"، وشاشات من نوع "AMOLED" بتردد سلس يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وواجهة تشغيل "One UI 9.0" المحدثة، وخياري ألوان هما الفضي والرمادي.

مواصفات Galaxy Tab S12 Plus وشاشة 12.6 بوصة

أشار المصدر إلى أن طراز "Galaxy Tab S12 Plus" يزن 555 جراماً، ويأتي مزوداً بشاشة AMOLED قياسها 12.6 بوصة بدقة عرض 2800×1752 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، إلى جانب بطارية سعتها 10,600 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية أحادية بدقة 13 ميجابكسل، مع مكبرين صوتيين لتشغيل الوسائط.

عتاد فائق لطراز Ultra بشاشة 14.6 بوصة

بيّن تقرير موقع Gizmochina أن النسخة الأكبر "Galaxy Tab S12 Ultra" تزن 693 جراماً، وتضم شاشة ضخمة بقياس 14.6 بوصة بدقة 2960×1848 بكسل، وبطارية عملاقة بسعة 11,600 مللي أمبير في الساعة.

وتقدم سامسونج هذا الطراز بخياري ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع منظومة تصوير خلفية مزدوجة تضم كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وأربعة مكبرات صوت توفر ضعف السعة الصوتية لطراز بلس، مع ترجيحات بالانتقال إلى كاميرا أمامية مدمجة بثقب صغير بدلاً من النتوء القديم.

موعد بدء المبيعات

ذكرت التسريبات أن شركة سامسونج تخطط لطرح كلا الجهازين للبيع في الأسواق رسمياً يوم 7 أكتوبر 2026 القادم؛ حيث سيبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S12 Plus في أوروبا من 1,299 يورو، بينما يبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S12 Ultra من 1,539 يورو (بفارق 240 يورو لصالح فئة ألترا)، في حين لم تكشف البيانات بعد عن خطط التسعير الخاصة بباقي الأسواق الإقليمية والدولية.