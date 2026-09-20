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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | واتساب يضيف تصنيفات جديدة لتخصيص المحادثات على أندرويد.. جوجل تؤكد اختراق Gemini لأنظمة 3 شركات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

واتساب يضيف تصنيفات جديدة لتخصيص المحادثات على أندرويد
 

بدأ تطبيق واتساب طرح تصنيفات جديدة لمظاهر المحادثات على أجهزة أندرويد، لتوفير خيارات أوسع أمام المستخدمين لتخصيص شكل الدردشات.


بعد OpenAI وأنثروبيك وميتا.. جوجل تؤكد اختراق Gemini لأنظمة 3 شركات
 

كشفت تقارير عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini التابع لشركة جوجل من اختراق أنظمة حاسوبية تابعة لثلاث شركات خلال اختبارات للأمن السيبراني، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، فيما أكدت جوجل وقوع هذه الحوادث.

ميزة مثيرة في واتساب على أندرويد.. تحدث فقط ودع التطبيق يكتب رسالتك

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لنظام أندرويد تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل صوتيا وتحويل كلامهم مباشرة إلى نص قبل إرساله، بدلا من تسجيل رسالة صوتية وإرسالها إلى الطرف الآخر.

تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

طرحت شركة آبل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بعد نحو أسبوع من بدء تلقي الطلبات المسبقة، وبينما يستعد بعض المشترين لاستلام هواتفهم الجديدة مع الإكسسوارات الواقية التي طلبوها، يتجه آخرون إلى المتاجر لشراء أجهزتهم مباشرة.


ميتا تطلق مساعدها الذكي Muse على أجهزة ماك

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إتاحة تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Muse على أجهزة ماك، ليصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من قدراته مباشرة عبر الحاسوب.

تسريبات تكشف سعة بطارية Galaxy S27 Ultra وS27 Pro

 

تحصل سلسلة Galaxy S27 من سامسونج على ترقية طال انتظارها في سعة البطارية، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتفي Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro سيأتيان ببطاريات أكبر مقارنة بالأجيال السابقة، بالتزامن مع دعم الشحن السريع بقدرة 60 واط الذي كشف عنه في تسريبات سابقة.

4 طرق لنقل محادثات واتساب من أندرويد إلى iPhone 18 Pro

يواجه كثير من مستخدمي آيفون مشكلة عند الانتقال من أندرويد، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل محادثات واتساب دون فقدان البيانات أو الاضطرار إلى إعادة ضبط الهاتف.

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