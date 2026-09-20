مصرع شاب سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق السادس بأحد العقارات بنطاق قسم شرطة ثالث المنتزه شرق الإسكندرية، في حادث مأساوي وقع أثناء محاولته فتح ستارة إحدى نوافذ الشقة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى شرطة النجدة، بشأن سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار إلى الطريق العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط الشاب من الطابق السادس، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية، وفقًا لمصدر أمني، أن الشاب كان قد استيقظ من النوم، وأثناء محاولته فتح ستارة نافذة الشقة اختل توازنه، ليسقط من الشرفة إلى الطريق أمام العقار.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.