ميزة ولا كارثة؟ .. شحن اللابتوب 100%

تتعرض بطاريات أجهزة اللاب توب لضغط مستمر نتيجة الاستخدام المكثف في المهام الشاقة، مما يؤدي إلى تراجع كفاءتها وقصر عمرها الافتراضي. وللحفاظ على أداء البطارية، يجب فصل الجهاز عند ملاحظة ارتفاع متكرر في درجة حرارته، والحرص على استخدام الشواحن الأصلية لتجنب تلف الخلايا وتسريب الشحن

الحفاظ على عمر بطارية اللاب توب

تجنب الشحن الكامل بنسبة 100%: يُنصح الخبراء بالاكتفاء بشحن البطارية حتى 80% فقط من سعتها الكلية. استمرار الشحن حتى 100% (خاصة عند ترك الجهاز متصلاً بالكهرباء طوال الوقت) يضع البطارية تحت جهد كهربائي عالي، مما يؤدي إلى تراجع قدرتها ونفاد طاقة البطارية بسرعة على المدى الطويل.

يُنصح الخبراء بالاكتفاء بشحن البطارية حتى 80% فقط من سعتها الكلية. استمرار الشحن حتى 100% (خاصة عند ترك الجهاز متصلاً بالكهرباء طوال الوقت) يضع البطارية تحت جهد كهربائي عالي، مما يؤدي إلى تراجع قدرتها ونفاد طاقة البطارية بسرعة على المدى الطويل. لا تترك البطارية تنخفض عن 30%: يُعد تفريغ الشحن لمستويات متدنية من أكبر الأخطاء الشائعة. تشغيل التطبيقات الثقيلة والبرامج عند وصول مستوى الشحن إلى 30% أو أقل يسبب إجهاداً كبيراً للخلايا الداخلية، وهو الأمر الذي يعجل بتلف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.