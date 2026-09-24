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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة ولا كارثة؟.. شحن اللابتوب 100%

ميزة ولا كارثة؟ .. شحن اللابتوب 100%
ميزة ولا كارثة؟ .. شحن اللابتوب 100%
لمياء الياسين

تتعرض بطاريات أجهزة اللاب توب لضغط مستمر نتيجة الاستخدام المكثف في المهام الشاقة، مما يؤدي إلى تراجع كفاءتها وقصر عمرها الافتراضي. وللحفاظ على أداء البطارية، يجب فصل الجهاز عند ملاحظة ارتفاع متكرر في درجة حرارته، والحرص على استخدام الشواحن الأصلية لتجنب تلف الخلايا وتسريب الشحن

الحفاظ على عمر بطارية اللاب توب 

  • تجنب الشحن الكامل بنسبة 100%: يُنصح الخبراء بالاكتفاء بشحن البطارية حتى 80% فقط من سعتها الكلية. استمرار الشحن حتى 100% (خاصة عند ترك الجهاز متصلاً بالكهرباء طوال الوقت) يضع البطارية تحت جهد كهربائي عالي، مما يؤدي إلى تراجع قدرتها ونفاد طاقة البطارية بسرعة على المدى الطويل. 
  • لا تترك البطارية تنخفض عن 30%: يُعد تفريغ الشحن لمستويات متدنية من أكبر الأخطاء الشائعة. تشغيل التطبيقات الثقيلة والبرامج عند وصول مستوى الشحن إلى 30% أو أقل يسبب إجهاداً كبيراً للخلايا الداخلية، وهو الأمر الذي يعجل بتلف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.
  • تجنب استخدام تطبيقات الشحن السريع: احرص على عدم الاعتماد على البرامج والتطبيقات الخارجية التي تدعي تسريع شحن البطارية. هذه الأدوات غالباً ما ترفع من درجة حرارة الجهاز وتضغط على الدوائر الكهربائية، مما يضر بصحة البطارية بدلاً من إفادتها
  • تجنب برامج الشحن السريع الوهمية: تحتوي بعض المتاجر على تطبيقات تدعي تسريع شحن اللاب توب. هذه البرامج تضغط على الدوائر الكهربائية وتجبر البطارية على استقبال تيار أعلى من معدلها الطبيعي وآمنها الافتراضي، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وتدمير خلاياها الداخلية سريعاُ.
  • أغلق البرامج وعلامات التبويب غير المستخدمة: ترك الكثير من المواقع والبرامج مفتوحة في الخلفية يلتهم طاقة البطارية بصمت. العديد من هذه التطبيقات مبرمج على تحديث بياناته باستمرار عبر الإنترنت (Background Refresh)، لذا فإن إغلاق ما لا تحتاجه فوراً يخفف الحمل عن المعالج ويوفر طاقة جهازك بشكل ملحوظ.
أداء البطارية الشواحن الأصلية شحن البطارية تسريع شحن البطارية شحن اللاب توب بيانات

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