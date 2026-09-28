وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة ببورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وذلك لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة بورسعيد، بمنطقة الرحاب بحي الضواحي، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومجلس الدولة، ودعم جهود تطوير منظومة العمل القضائي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المستشار ناصر رضا عبد القادر، أمين عام مجلس الدولة، حيث شهد اللقاء وضع حجر الأساس للمشروع، الذي يمثل إضافة جديدة إلى منظومة المنشآت القضائية بمحافظة بورسعيد، ويستهدف توفير مقر متكامل يواكب احتياجات العمل القضائي ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع مجلس الدولة.

المشروع يقام على مساحة 2490 مترًا مربعًا ويضم دورًا أرضيًا و5 أدوار متكررة بارتفاع يصل إلى 20 مترًا

ويقع المشروع بمنطقة الرحاب بحي الضواحي على مساحة إجمالية تبلغ 2490 مترًا مربعًا، وبأقصى ارتفاع للمبنى يصل إلى 20 مترًا، ويحيط بالموقع عدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها شارع التعمير، وشارع المشير طنطاوي، وشارع الرحاب، إلى جانب شارع مستحدث بعرض 10 أمتار.

ويتكون المبنى من دورين بدروم، ودور أرضي، بالإضافة إلى 5 أدوار متكررة، بما يوفر مكونات ومساحات متكاملة لخدمة منظومة العمل بمجمع محاكم مجلس الدولة، وفقًا للتصميمات والمواصفات المعتمدة للمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إقامة هذا المشروع تعكس حرص الدولة على دعم وتطوير المنشآت القضائية، وتوفير بيئة عمل مؤسسية متطورة، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة ومجلس الدولة خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة بورسعيد ومؤسساتها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره للتعاون القائم مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم منظومة العمل القضائي وتوفير مقر متكامل لمجلس الدولة بالمحافظة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.