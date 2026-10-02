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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور.. أسعار Galaxy S27 قد ترتفع وسعات التخزين تحمل مفاجأة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

6 ملايين هاتف في عام واحد.. آبل تراهن بقوة على آيفون القابل للطي

تتجه شركة آبل Apple، لبيع نحو 6 ملايين وحدة من هاتف iPhone Duo، أول هواتفها الذكية المزودة بشاشة قابلة للطي، خلال عام 2026، وفقا لتقديرات شركة Counterpoint Research، في رقم يعكس حجم سوق الهواتف القابلة للطي، الذي لا يزال محدودا، أكثر مما يعكس مستويات مبيعات هواتف Apple التقليدية.

اختراق خطير يهز البنتاجون.. من يقف خلفه وما الذي تم تسريبه؟

حذرت الحكومة الأمريكية ملايين العسكريين والموظفين الحاليين والسابقين من أن بياناتهم الشخصية سرقت خلال اختراق استمر عدة أشهر لـ"سجلات العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون"، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات سرقة بيانات الموظفين الحكوميين التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور

 

أعلنت شركة آبل Apple، إصلاح ثغرة أمنية في هواتف آيفون، يعتقد أنها ربما استغلت بالفعل في هجوم “شديد التطور” استهدف أفرادا محددين.

جوجل تطلق Gemini 4 Argon.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد يركز على الأمن السيبراني

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل Google، إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Gemini 4 Argon، صمم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من بينها البرمجة والبحث والكتابة، مع تركيز خاص على الأمن السيبراني.

شاشتك قد تراقبك دون علمك.. هكذا تمنع تلفزيونك الذكي من التجسس

 

إذا كنت تستخدم تلفزيونا ذكيا من LG أو سامسونج كشاشة لجهاز ماك أو الكمبيوتر، فقد يكون التلفزيون يجمع بيانات عما يظهر على شاشتك، حتى عند توصيله بالكمبيوتر عبر منفذ HDMI.


بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب

 

يواجه أحدث هاتفي آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خللا غريبا في الصوت، إذ أبلغ عدد من المستخدمين عن صدور أصوات غير معتادة من مكبر الصوت في أجهزتهم.


جهز محفظتك.. أسعار Galaxy S27 قد ترتفع وسعات التخزين تحمل مفاجأة

 

قد تصبح هواتف سامسونج Galaxy S27 أغلى سعرا عند طرحها العام المقبل، كما قد يؤدي اختيار سعات تخزين أكبر إلى زيادة تكلفة الترقية بصورة ملحوظة.


ترامب يصف رئيس جوجل بالوحش.. وبيتشاي يرد

 

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليق بدا مازحا، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، سوندار بيتشاي، بأنه “وحش” خلال فعالية في البيت الأبيض، قبل أن يوضح أن وصفه كان في إطار الإشادة بمكانته ونجاحه.


تحديث One UI 9 يصل إلى هواتف سامسونج Galaxy.. خطوات مهمة قبل التثبيت

بدأت شركة سامسونج Samsung، في طرح تحديث One UI 9 لهواتف Galaxy منذ 16 سبتمبر، مع توسع نطاق التحديث تدريجيا ليصل إلى مزيد من الأجهزة والمناطق.

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