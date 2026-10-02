أخبار التكنولوجيا| آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور.. أسعار Galaxy S27 قد ترتفع وسعات التخزين تحمل مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تتجه شركة آبل Apple، لبيع نحو 6 ملايين وحدة من هاتف iPhone Duo، أول هواتفها الذكية المزودة بشاشة قابلة للطي، خلال عام 2026، وفقا لتقديرات شركة Counterpoint Research، في رقم يعكس حجم سوق الهواتف القابلة للطي، الذي لا يزال محدودا، أكثر مما يعكس مستويات مبيعات هواتف Apple التقليدية.

حذرت الحكومة الأمريكية ملايين العسكريين والموظفين الحاليين والسابقين من أن بياناتهم الشخصية سرقت خلال اختراق استمر عدة أشهر لـ"سجلات العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون"، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات سرقة بيانات الموظفين الحكوميين التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت شركة آبل Apple، إصلاح ثغرة أمنية في هواتف آيفون، يعتقد أنها ربما استغلت بالفعل في هجوم “شديد التطور” استهدف أفرادا محددين.

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل Google، إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Gemini 4 Argon، صمم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من بينها البرمجة والبحث والكتابة، مع تركيز خاص على الأمن السيبراني.

إذا كنت تستخدم تلفزيونا ذكيا من LG أو سامسونج كشاشة لجهاز ماك أو الكمبيوتر، فقد يكون التلفزيون يجمع بيانات عما يظهر على شاشتك، حتى عند توصيله بالكمبيوتر عبر منفذ HDMI.

يواجه أحدث هاتفي آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خللا غريبا في الصوت، إذ أبلغ عدد من المستخدمين عن صدور أصوات غير معتادة من مكبر الصوت في أجهزتهم.

قد تصبح هواتف سامسونج Galaxy S27 أغلى سعرا عند طرحها العام المقبل، كما قد يؤدي اختيار سعات تخزين أكبر إلى زيادة تكلفة الترقية بصورة ملحوظة.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليق بدا مازحا، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، سوندار بيتشاي، بأنه “وحش” خلال فعالية في البيت الأبيض، قبل أن يوضح أن وصفه كان في إطار الإشادة بمكانته ونجاحه.

بدأت شركة سامسونج Samsung، في طرح تحديث One UI 9 لهواتف Galaxy منذ 16 سبتمبر، مع توسع نطاق التحديث تدريجيا ليصل إلى مزيد من الأجهزة والمناطق.