أيمن أشرف: الشناوي له تاريخ كبير.. ومن الصعب تواجد عبدالله السعيد مع المنتخب

تحدث أيمن أشرف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وفرص عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، في الانضمام إلى منتخب مصر، إلى جانب موقف محمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن محمد الشناوي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن في صالحه خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تألق مصطفى شوبير.

وأضاف، أن الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين، مؤكدًا أن النادي يرغب في امتلاك حارسين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن أداء محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة سيكون له دور مهم، إلى جانب أدواره خارج الملعب باعتباره قائدًا للفريق.

وتطرق أيمن أشرف إلى موقف عبدالله السعيد من الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا أنه من الصعب استدعاء اللاعب رغم تألقه اللافت وتقديمه مستويات مميزة مع الزمالك، خاصة في ظل توجه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، نحو تجديد دماء المنتخب.

وعن موقف محمد عبدالمنعم، قال أيمن أشرف إنه يرى أن مدافع منتخب مصر عائد من إصابة قوية، ومن حقه أن يحافظ على نفسه، خاصة أنه خرج مؤخرًا من إصابة كبيرة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يخشى اللاعب من المشاركة على ملعب مباراة جنوب السودان في ظل هذه الظروف.