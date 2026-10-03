هل قرر ياسر إبراهيم الرحيل عن الأهلي؟ .. أعرف الحقيقة كاملة

تزايد الحديث خلال الساعات الماضية عن مستقبل ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظل ارتباط اسمه بعدد من العروض الخارجية، بالتزامن مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول موقف اللاعب وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وترددت أنباء عن توصل ياسر إبراهيم إلى اتفاق مع نادي العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل إلى جانب حديث آخر عن تلقي اللاعب عرضًا من أهلي بني غازي الليبي الأمر الذي وضع ملف مستقبله مع الأهلي تحت دائرة الضوء.

هل اتفق ياسر إبراهيم مع العين الإماراتي؟

وكشف مصدر بالأهلي حقيقة ما تردد بشأن حسم ياسر إبراهيم اتفاقه مع العين الإماراتي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح وأن اللاعب لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم لا يرغب في اتخاذ أي خطوة خلال الفترة الحالية يمكن أن تضر بمصلحة الأهلي خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع النادي واستمرار مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وبحسب المصدر فإن اللاعب لم يوقع أو يحسم اتفاقه مع العين الإماراتي كما أن مستقبله لم يتم تحديده بشكل نهائي في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مع الأهلي.

الأهلي يفتح ملف التجديد مع ياسر إبراهيم

وترغب إدارة النادي الأهلي في الحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خاصة في الخط الخلفي ولذلك تترقب عقد جلسة رسمية مع ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

ويرتبط المدافع بعقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة القانونية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد على أن يكون انتقاله إلى ناديه الجديد دون مقابل مالي في نهاية الموسم.

وأكد مصدر بالنادي أن الإدارة سبق أن قدمت عرضًا رسميًا للاعب من أجل الاستمرار داخل القلعة الحمراء مشيرًا إلى أن القرار النهائي أصبح مرتبطًا بموقف ياسر إبراهيم من العرض المقدم إليه.

الأهلي يحسم موقفه من المقابل المالي

وفي الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى الإبقاء على ياسر إبراهيم فإن إدارة النادي لا تبدو مستعدة لتقديم عرض مالي جديد يتجاوز ما تم عرضه على اللاعب.

وأوضح المصدر أن الأهلي لن يرفع قيمة العرض المالي في ظل وجود سقف محدد للرواتب داخل الفريق خلال الفترة الحالية وهو السقف الذي جرى الالتزام به عند تجديد عقود عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

ويتمثل عرض الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم في حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا إلى جانب 10 ملايين جنيه حوافز وبنود إضافية ليصبح إجمالي المقابل المالي المرتبط بالعقد حال تحقيق البنود المتفق عليها 35 مليون جنيه سنويًا.

وترى إدارة الأهلي أن الالتزام بسقف الرواتب أصبح أحد الملفات المهمة للحفاظ على استقرار غرفة ملابس الفريق خاصة بعدما جرى تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية وفقًا للسياسة المالية نفسها.

عرض أهلي بني غازي.. ماذا قال الأهلي؟

في سياق متصل تحدث مصدر داخل النادي الأهلي عن الأنباء الخاصة بوصول عرض من أهلي بني غازي الليبي إلى ياسر إبراهيم مؤكدًا أن إدارة النادي لا تملك معلومات رسمية بشأن وجود عرض من النادي الليبي.

وقال المصدر إن العرض حال وصوله بالفعل ربما يكون قد وصل إلى اللاعب بشكل شخصي خاصة أن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو ما يمنحه الحق في دراسة مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ويترقب الأهلي موقف اللاعب خاصة أن استمرار ياسر إبراهيم أو رحيله سيؤثر بشكل مباشر على حسابات الجهاز الفني بشأن تدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة.

الكرة في ملعب ياسر إبراهيم

وبات مستقبل ياسر إبراهيم مرهونًا بقراره النهائي خلال الفترة المقبلة سواء بالموافقة على عرض الأهلي والاستمرار داخل القلعة الحمراء أو عدم التوصل إلى اتفاق وفتح الباب أمام خوض تجربة جديدة خارج النادي.

ولا يعني ارتباط اسم اللاعب بعروض خارجية أنه حسم بالفعل قرار الرحيل خاصة في ظل عدم وجود اتفاق نهائي مع العين الإماراتي وفقًا للمصدر إلى جانب عدم حسم موقفه من عرض الأهلي للتجديد.

وتسعى إدارة الأهلي في الوقت نفسه إلى إنهاء الملف قبل الوصول إلى المراحل الأخيرة من الموسم حتى لا يدخل اللاعب الفترة الحرة دون تحديد موقفه بما يمنح النادي مساحة كافية للتحرك في سوق الانتقالات إذا قرر الطرفان عدم استكمال العلاقة.