أخبار التكنولوجيا| واتساب يختبر منع الأجهزة المرتبطة من الوصول للمحادثات.. Open AI تنفق ثروة لكشف ما فعله وكلاؤها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة آبل، لإجراء تغييرات على ميزة الوصول الكامل إلى القرص في أجهزة ماك، عبر إضافة ضوابط جديدة تتطلب من المستخدمين تأكيدا أكثر وضوحا قبل منح تطبيقات الطرف الثالث وصولا واسعا إلى بيانات أجهزتهم، في خطوة تأتي مع تزايد انتشار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة.

كشفت شركة ميتا Meta، أن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Muse Spark ساعد علماء رياضيات في حل 6 مسائل بحثية رئيسية، بينها 5 مسائل كانت تمثل أسئلة مفتوحة في مجالات متنوعة، مثل الاحتمالات والمعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي.

كشفت شركة آبل، عن تفاصيل جديدة بشأن مساعدها الذكي Siri AI، موضحة الأجهزة واللغات والمناطق التي تدعم النسخة التجريبية، إلى جانب متطلبات تشغيل الميزات المتقدمة مثل الأصوات التعبيرية.

تنفق شركة OpenAI، أكثر من 500 ألف دولار يوميا للتحقيق في الأنشطة التي نفذها وكلاؤها للذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، في عملية مراجعة ضخمة تشمل نحو 50 بيتابايت من البيانات المرتبطة بتحركات هذه الأنظمة.

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة باسم الدردشة المقيدة Restricted Chat، والتي تتيح للمستخدم منع الأجهزة المرتبطة بحسابه من الوصول إلى محادثة محددة، في خطوة تستهدف تعزيز التحكم في خصوصية المحادثات.

يحمل نظام iOS 27 مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيق الصور من آبل، من بينها ميزتان طالما طالب بهما المستخدمون: أدوات متكاملة لإنشاء عروض الشرائح، وتحديثات موسعة لألبومات iCloud المشتركة.

يعد حذف الرسالة بالخطأ من أكثر المواقف شيوعا على تطبيق واتساب، فقد يرسل المستخدم رسالة إلى محادثة أو مجموعة خاطئة، ثم يسارع إلى حذفها، لكنه يضغط على خيار “حذف لدي” بدلا من “حذف لدى الجميع”.