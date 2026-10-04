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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يختبر منع الأجهزة المرتبطة من الوصول للمحادثات.. Open AI تنفق ثروة لكشف ما فعله وكلاؤها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تشدد قبضتها.. تحديث جديد يحمي أجهزة ماك من مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة آبل، لإجراء تغييرات على ميزة الوصول الكامل إلى القرص في أجهزة ماك، عبر إضافة ضوابط جديدة تتطلب من المستخدمين تأكيدا أكثر وضوحا قبل منح تطبيقات الطرف الثالث وصولا واسعا إلى بيانات أجهزتهم، في خطوة تأتي مع تزايد انتشار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة.

إنجازا جديدا لـ ميتا.. Muse Spark يشارك في حل 6 مسائل رياضية معقدة

كشفت شركة ميتا Meta، أن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Muse Spark ساعد علماء رياضيات في حل 6 مسائل بحثية رئيسية، بينها 5 مسائل كانت تمثل أسئلة مفتوحة في مجالات متنوعة، مثل الاحتمالات والمعادلات التفاضلية ونظرية الزمر والتحسين الرياضي.

صدمة لعشاق آيفون.. ليس كل هاتف حديث سيحصل على Siri AI

كشفت شركة آبل، عن تفاصيل جديدة بشأن مساعدها الذكي Siri AI، موضحة الأجهزة واللغات والمناطق التي تدعم النسخة التجريبية، إلى جانب متطلبات تشغيل الميزات المتقدمة مثل الأصوات التعبيرية.

كارثة بـ500 ألف دولار يوميا.. OpenAI تنفق ثروة لكشف ما فعله وكلاؤها

تنفق شركة OpenAI، أكثر من 500 ألف دولار يوميا للتحقيق في الأنشطة التي نفذها وكلاؤها للذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، في عملية مراجعة ضخمة تشمل نحو 50 بيتابايت من البيانات المرتبطة بتحركات هذه الأنظمة.

لزيادة الأمان.. واتساب يختبر منع الأجهزة المرتبطة من الوصول للمحادثات

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة باسم الدردشة المقيدة Restricted Chat، والتي تتيح للمستخدم منع الأجهزة المرتبطة بحسابه من الوصول إلى محادثة محددة، في خطوة تستهدف تعزيز التحكم في خصوصية المحادثات.

iOS 27 يضيف مزايا طال انتظارها إلى تطبيق الصور على آيفون

 

يحمل نظام iOS 27 مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيق الصور من آبل، من بينها ميزتان طالما طالب بهما المستخدمون: أدوات متكاملة لإنشاء عروض الشرائح، وتحديثات موسعة لألبومات iCloud المشتركة.


خطأ شائع في واتساب.. كيف تستعيد رسالة حذفتها من "حذف لدي"؟

يعد حذف الرسالة بالخطأ من أكثر المواقف شيوعا على تطبيق واتساب، فقد يرسل المستخدم رسالة إلى محادثة أو مجموعة خاطئة، ثم يسارع إلى حذفها، لكنه يضغط على خيار “حذف لدي” بدلا من “حذف لدى الجميع”.

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