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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يحدد هدف الزمالك الأهم قبل مواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي ، أن نادي الزمالك مطالب بتحديد أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مواجهة الأهلي في القمة مهمة، لكن الهدف الأهم للفريق في الوقت الحالي هو التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبداللطيف فوزي، خلال تصريحات عبر إذاعة «صوت الزمالك»: «في حاجة مهمة عايز أتكلم فيها، لازم الزمالك يحدد هدفه الفترة الجاية، مباراة القمة مهمة وكل حاجة، لكن التعامل مع رد فعلها هو الأهم، لأن عندك أهم لقاء في الفترة دي وهو الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا».

وأشار إلى أن نادي الهلال السوداني يشارك في الدوري الرواندي خلال الفترة الحالية بسبب الظروف التي يمر بها السودان، موضحًا أن الهلال يعد من الفرق القوية في المسابقة.

وأضاف: «المعلومة اللي معايا إن كان في مباراة بين الهلال السوداني والجيش الرواندي الأسبوع الجاي يوم السبت في الدوري، لكن الجيش الرواندي مش عايز يلعبها علشان يبقى مركز لنادي الزمالك قبل ماتش الذهاب في رواندا يوم الجمعة 16 أكتوبر».

وتابع: «بالتالي تم تأجيل مباراة الهلال والجيش الرواندي لأجل غير مسمى، واتقال إن ملعب كيجالي بسبب إقامة مباريات للشباب في أفريقيا، والجيش الرواندي مش حابب يلعب قبل مباراة الزمالك ومركز فيها تركيز كبير».

وكشف فوزي أن مباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي ستقام في فترة العصر، قائلًا: «الجيش الرواندي هيلاعبك العصر، خلي بالك مش بالليل زي ما حصل مع إيجلز الكونغولي. مباراة الزمالك هناك في رواندا الساعة 4 العصر بتوقيت مصر، 5 بتوقيت رواندا».

وشدد على ضرورة تركيز الزمالك على مشواره الأفريقي، قائلًا: «لازم يكون الزمالك محدد هدفه كويس جدًا الشهر ده، الوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هو الأهم من أي شيء تاني، حتى لو مباراة القمة».

وأكد عبداللطيف فوزي أن نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي لا يجب أن تؤثر على رد فعل الفريق أو تركيزه في المواجهة الأفريقية، موضحًا: «نتيجة مباراة القمة لازم ما تأثرش عليك في رد فعلك بأي شكل من الأشكال، سواء فوز أو تعثرت».

واستشهد بمواجهة سابقة للزمالك تحت قيادة جوزيه جوميز، قائلًا: «لما جوميز كسب الأهلي في الدوري، كان الزمالك عنده ماتش بعده قدام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، وبسبب نشوة الفوز اتعادل في مصر 0-0، وكان رايح غانا مضغوط والدنيا اتصعبت، ولما ركز هناك كسب ثلاثة».

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة القمة ليست حاسمة، نظرًا لإقامتها في الجولة السادسة، بينما تكمن خطورتها في توقيتها قبل مواجهة أفريقية مصيرية خارج الأرض.

وقال: «مباراة القمة مش حاسمة لحاجة، دي لسه في الجولة السادسة، لكن توقيتها هو المشكلة، لأن عندك مباراة مصيرية في دوري أبطال أفريقيا خارج الأرض بعدها بكام يوم لا تحتمل أي تعثر. أهم هدف لنادي الزمالك الموسم ده الوصول لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وده اللي لازم يكون الكل متهيأ ليه في مباراة القمة أيا كانت النتيجة.. الأهم عندي لقاء الجيش الرواندي ثم الجيش الرواندي».

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