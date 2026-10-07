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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن سولار ومستودع بوتاجاز مخالف و2400 سلعة منتهية الصلاحية بقنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط وكيل وزارة التموين، حملة تفتيشية صباحية بنطاق مركز نقادة، التي أسفرت عن ضبط قرابة 2400 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق. 

كما شنت المديرية حملة رقابية مسائية مكبرة بمركز نجع حمادي استهدفت متابعة ومراقبة حركة تداول المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لقيامها ببيع طن سولار مدعم في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع الاسطوانات للجمهور بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة المنشآت والأنشطة التجارية وحركة تداول المواد البترولية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري، والتلاعب بالسلع المدعمة، والتداول غير القانوني للأغذية الفاسدة، حفاظًا على الصحة العامة وحمايةً لحقوق المواطنين.

قنا ضبط طن سولار مستودع بوتاجاز وزارة التموين نجع حمادي سولار مدعم تكثيف الحملات التموينية أخبار قنا

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