ترامب: سأتصل ببوتين قريبا لمعرفة حقيقة ما جرى في مختبر سيبيريا

طلبت الولايات المتحدة من روسيا تقديم معلومات إضافية بشأن وفاة موظفة في معهد متخصص بأبحاث الأمراض في سيبيريا.

وقد نفت السلطات الروسية اتخاذ تدابير لمكافحة الطاعون، وقللت من أهمية التقارير التي تحدثت عن حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد متخصص بأبحاث المرض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن "طلبت رسميا معلومات إضافية من الحكومة الروسية"، فيما حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موسكو على مشاركة مزيد من التفاصيل مع المجتمع الدولي.

وقال روبيو، خلال زيارة إلى أيسلندا، إن الولايات المتحدة "تشجع روسيا على التحلي بالشفافية وتبادل مزيد من المعلومات مع العالم"، مضيفا أن وضوح المعلومات ضروري للتعامل مع الوضع "بالشكل الملائم والمناسب".

في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري اتصالا قريبا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة ما حدث.

وردا على سؤال من صحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد تحدث مع بوتين، قال ترامب إن لديه "مكالمة مقررة" مع الرئيس الروسي، وإنها ستجري "قريبا جدا".

وأضاف، ردا على سؤال بشأن تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية للحادث، أن واشنطن تجري "مناقشات معمقة للغاية"، وقد تتمكن من تقديم مزيد من المعلومات في اليوم التالي.

ماذا حدث في المختبر الروسي؟

تعود القضية إلى حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد لأبحاث الأمراض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، حيث توفيت موظفة تبلغ 28 عاما تدعى داريا شيبيلوفا.

وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري الروسي بأن شيبيلوفا ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بعد تحطم أنبوب اختبار داخل المختبر، مشيرا إلى أن نحو 200 شخص يُعتقد أنهم خالطوها وُضعوا في الحجر الصحي.

لكن السلطات الروسية لم تؤكد أن الطاعون كان سبب الوفاة.

ونفت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور" صحة وثيقة جرى تداولها عبر الإنترنت تتحدث عن فرض تدابير خاصة لمكافحة الطاعون، في حين أكدت السلطات عدم اتخاذ إجراءات استثنائية على خلفية الحادث.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن المعلومات التي تلقتها من السلطات الروسية أكدت عدم تسجيل أي حالة إصابة بالطاعون في مدينة إيركوتسك.

لكن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، دعا موسكو لاحقا إلى تقديم مزيد من التفاصيل، قائلا إن المنظمة طلبت معلومات إضافية بشأن سبب حالة الالتهاب الرئوي وملابسات الحالة.

الطاعون الرئوي الخطير

يُعد الطاعون من الأمراض التي ما زالت موجودة في الطبيعة في أجزاء من العالم، بما فيها مناطق من آسيا الوسطى وسيبيريا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الطاعون مرض بكتيري تسببه بكتيريا توجد عادة لدى بعض الثدييات الصغيرة وبراغيثها. ويمكن أن ينتقل إلى البشر عبر لدغات البراغيث المصابة أو ملامسة أنسجة أو سوائل حيوانات مصابة، بينما يمكن للطاعون الرئوي أن ينتقل بين البشر عبر الجزيئات.

أما الطاعون الدبلي هو الشكل الأكثر شيوعًا، ويؤدي عادة إلى تورم مؤلم في العقد اللمفاوية، بينما يُعد الطاعون الرئوي الشكل الأكثر خطورة وعدوى، لأنه يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عبر الجهاز التنفسي.