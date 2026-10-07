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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات يحذر: هجوم إلكتروني على مستشفى قد يتحول إلى جريمة حرب

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
محمد البدوي

حذر الدكتور محمد عزام، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، من التداعيات الخطيرة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن العالم دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها التكنولوجيا لاعبًا مؤثرًا في المجالات الدفاعية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يفرض تحديات غير مسبوقة على القوانين والمواثيق الدولية.

التطورات التكنولوجية المتلاحقة

وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تسبق في كثير من الأحيان القواعد والقوانين المنظمة لها، موضحًا أن عددًا من القوانين والمواثيق الدولية القائمة لم تعد مواكبة لطبيعة التهديدات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح خبير أمن تكنولوجيا المعلومات أن الهجمات السيبرانية أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات، لافتًا إلى إمكانية استهداف منشآت حيوية من خلال هجمات إلكترونية قادرة على إحداث أضرار بالغة دون الحاجة إلى استخدام الأسلحة التقليدية.

التوصيف القانوني لهجوم إلكتروني

وطرح عزام تساؤلًا حول التوصيف القانوني لهجوم إلكتروني يستهدف منظومة الطاقة التي تغذي أحد المستشفيات، متسائلًا عن مدى إمكانية اعتبار هذا الهجوم جريمة حرب، خاصة إذا تسبب في توقف الخدمات الحيوية أو تعريض حياة المرضى للخطر.

وأشار إلى أن خطورة الهجمات السيبرانية قد تمتد إلى اختراق الأجهزة التكنولوجية المستخدمة مع المرضى داخل غرف العناية المركزة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات بالغة الخطورة، ويطرح تساؤلات جديدة حول المسؤولية القانونية عن استخدام التكنولوجيا خلال النزاعات المسلحة.

تطوير القواعد القانونية الدولية

وأكد أن هذه السيناريوهات تفرض ضرورة تطوير القواعد القانونية الدولية بما يتناسب مع طبيعة الحروب الحديثة، خاصة مع اتساع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في تشغيل المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية.

التكنولوجيا الأمن السيبراني التكنولوجيا الحديثة

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