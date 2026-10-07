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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تحديث أمني يمنعك من دخول حسابك على واتساب.. وفيفو تُبهر الجميع بـ VivoY32

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواصفات استثنائية وميزات متطورة ..إليك أفضل سماعة أذن ورأس في الأسواق

أضافت شركة سوني خيارات ألوان جديدة لسماعات الرأس اللاسلكية WH-CH720N وWH-CH520. يتوفر كلا الطرازين الآن باللون الوردي الباستيل، بينما تضيف WH-CH520 أيضًا خيارًا باللون الأصفر. 

أما عن أبرز ميزات سماعة سوني فهي سماعة رأس لاسلكية لكلا الطرازين فهي تُوضع فوق الأذن، مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء ، وتعمل بمعالج سوني V1. 

 

بطارية 8000 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء.. فيفو تُبهر الجميع بـ VivoY32

كشفت شركة فيفو عن هاتف Y32 في أسواق عالمية مختارة، مضيفةً بطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث عالٍ إلى سلسلة هواتف Y. 

يستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل دون الحاجة إلى دفع سعر أعلى. كما يتميز الهاتف بمقاومته للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69 لضمان متانة إضافية

يتميز هاتف Vivo Y32 بشاشة LCD مقاس 6.87 بوصة بدقة 1592 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة. ويعمل بمعالج Unisoc T7300،

إجراء مفاجئ من واتساب.. تحديث أمني يمنعك من دخول حسابك 

بدأ تطبيق واتساب فحصًا أمنيًا إجباريًا لمنع مستخدمي الهواتف الذكية القديمة من القيام تسجيل الدخول إلى حساباتهم، ما لم يقوموا بتحديث نظام التشغيل الأساسي لهواتفهم أولًا.

على الجانب الآخر تصل هذه الميزة الجديدة للمستخدمين عبر تحديث من جانب الخوادم (Server-side update)، مما يعني أنها تظهر تدريجيًا وبصورة مفاجئة دون الحاجة لتحديث تطبيق واتساب نفسه من المتجر. وعند رصد نظام تشغيل قديم، يعرض التطبيق رسالة حظر تمنع الدخول وتوجه المستخدم مباشرة إلى إعدادات الهاتف لتثبيت التحديثات المتاحة.

أبل تستعد لإطلاقات ضخمة في أكتوبر.. موجتان من المنتجات الجديدة

أفادت التقارير بأن شركة آبل تخطط لإطلاق موجة ثانية من إعلانات المنتجات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت التقارير أنه بالإضافة إلى حدث آبل المتوقع في 13 أكتوبر، تخطط الشركة للكشف عن مجموعة أخرى من المنتجات الجديدة في الأسبوع الأخير من الشهر.. إليك التفاصيل:

ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة ببطارية ضخمة

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة C100 الجديدة في 13 أكتوبر، وتشمل هاتفي C100 وC100x، مع التركيز على عمر البطارية الطويل والمتانة والشحن السريع لتلبية متطلبات الاستخدام اليومي.

وتأتي السلسلة ببطارية سعة 8000 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر ضمن هواتف الفئة C بحسب الشركة، إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وحماية IP69 Pro، ومتانة وفق معايير عسكرية، وشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تسريبات هاتف Pixel 12 Pro Fold تكشف عن قفزة هائلة في دقة الشاشة

كشفت التسريبات عن أربعة طرازات غير محددة لسلسلة هواتف Google Pixel 12 القادمة، مع رصد تغييرات في دقة الشاشات تشمل إصدارات بكسل العادية وإصدار برو فولد القابل للطي. في حين شهدت الطرازات التقليدية تعديلات طفيفة في الأبعاد العمودية، حصل هاتف Pixel 12 Pro Fold على ترقية بارزة تزيد من عدد بكسلات الشاشة الداخلية.

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