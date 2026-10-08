تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل خلال أسبوع

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، في انخفاض جاء مخالفًا لتوقعات السوق، وفق أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر الجاري، لتصل إلى نحو 424.1 مليون برميل، بعدما كانت قد ارتفعت بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع السابق.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى زيادة المخزونات بنحو 1.7 مليون برميل، في مؤشر على اختلاف اتجاهات السوق عن تقديرات المحللين.

وأرجعت البيانات الانخفاض بصورة رئيسية إلى ارتفاع نشاط المصافي وزيادة صادرات الخام، التي ارتفعت بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع، بالتزامن مع تراجع صافي الواردات.

وعلى الرغم من انخفاض المخزونات، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات تقل بنحو 6% عن متوسط السنوات الخمس الماضية في هذا الوقت من العام، بما يعكس استمرار انخفاض مستويات مخزونات الوقود مقارنة بالمعدلات التاريخية.

في المقابل، استقرت مخزونات المقطرات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، عند مستوياتها تقريبًا دون تغيير يُذكر خلال الأسبوع، لكنها ظلت أقل بنحو 12% من متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة من العام.

وتعكس بيانات المخزونات استمرار التباين بين مستويات إمدادات المشتقات النفطية في السوق الأمريكية، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تطورات الإنتاج والتكرير والصادرات، إلى جانب تأثيرات اضطرابات الإمدادات الدولية على حركة تجارة الطاقة.

وتحظى بيانات المخزونات الأسبوعية باهتمام واسع من جانب أسواق النفط، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا على مستويات الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد عالمي، كما يمكن أن تؤثر نتائجها في اتجاهات أسعار الخام خلال تعاملات الأسواق.

