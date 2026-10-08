قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
الرئيس السيسي من كوريا: مصر بوابة إستراتيجية إلى أفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي
أبو العينين: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤسس لتحالفات اقتصادية وصناعية كبرى
دراجة فاخرة ومرافقة جوية بـ "FA-50".. كيف استقبلت كوريا الجنوبية الرئيس السيسي في سيول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نظام غذائي لإنقاص الوزن.. خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

نظام دايت
نظام دايت
ريهام قدري

يبحث كثيرون عن نظام دايت يساعد على إنقاص الوزن دون الشعور بالجوع المستمر أو الحرمان، إلا أن فقدان الوزن بشكل صحي يعتمد بصورة أساسية على اتباع نظام غذائي متوازن يمكن الاستمرار عليه، مع تقليل السعرات الحرارية بصورة مناسبة.

الإفطار

يمكن أن يبدأ اليوم بوجبة تحتوي على البروتين والألياف، مثل البيض مع الخضروات وقطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، أو الزبادي قليل الدسم مع الشوفان وقطعة من الفاكهة.

الغداء

يفضل أن تتكون الوجبة من مصدر بروتين مثل الدجاج أو السمك أو اللحوم قليلة الدهون، إلى جانب كمية كبيرة من الخضروات، مع كمية معتدلة من الأرز أو المكرونة أو البطاطس.

العشاء

يمكن اختيار وجبة خفيفة مثل الزبادي مع الفاكهة، أو البيض مع الخضروات، أو الجبن قليل الدسم مع الخضروات، بحسب احتياجات الجسم وإجمالي السعرات خلال اليوم.

بين الوجبات

عند الشعور بالجوع يمكن تناول الفاكهة أو الخضروات أو كمية صغيرة من المكسرات غير المملحة، مع تجنب الاعتماد المتكرر على الحلويات والمخبوزات والمشروبات السكرية.

نصائح تساعد على إنقاص الوزن

- شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.
- تقليل المشروبات المحلاة والسكريات.
- الاعتماد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
- اختيار مصادر البروتين قليلة الدهون.
- تقليل الأطعمة شديدة التصنيع والوجبات السريعة.
- ممارسة النشاط البدني بانتظام.
- الحصول على نوم كافٍ.
- تجنب الحميات القاسية التي تعتمد على الحرمان الشديد من الطعام.

والأفضل أن يكون هدف إنقاص الوزن تدريجيًا ومستدامًا بدلًا من محاولة خسارة عدد كبير من الكيلوجرامات خلال فترة قصيرة، لأن النظام الذي يمكن الاستمرار عليه لفترة طويلة يكون أكثر فائدة من الحميات السريعة.

المصدر: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).

دايت نظام الدايت الدايت انقاص الوزن الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أطفال غزة

رتيبة النتشة: جيل كامل من أطفال غزة حُرم من التعليم على مدار 3 سنوات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال في كوريا

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد