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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفل سقط من سلم الطابق الرابع داخل منزله بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الرابع على سلم المنزل الداخلي، بشارع الأبعادية، في حادث أليم خيم بالحزن على أسرته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا يفيد بسقوط طفل من ارتفاع داخل أحد المنازل بشارع الأبعادية بمدينة جرجا، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين وصول الطفل، الذي جرى تحديد هويته بالأحرف الأولى «ع. م. ا»، إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به جراء سقوطه من الطابق الرابع على سلم المنزل الداخلي.

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل لم يتجاوز عامه الرابع، وأن سقوطه من هذا الارتفاع أسفر عن وفاته، وسط حالة من الحزن على الواقعة التي انتهت بمأساة لطفل في عمر الزهور.

وتم إيداع جثمان الطفل مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، تمهيدًا لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث، فيما خيمت أجواء من الحزن على أسرة الطفل عقب وفاته المفاجئة.

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