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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غداً .. عودة "أبواب الخير" للإعلامي عمرو الليثي

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد سعيد

يعود الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إلى مستمعي الإذاعة المصرية من جديد، مع انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أبواب الخير" غدا الاحد 11 أكتوبر، عبر إذاعة راديو مصر ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مواسمه السابقة.

ويعد "أبواب الخير" واحدًا من أبرز البرامج الإذاعية الخيرية والإنسانية في مصر، حيث نجح على مدار سنوات في تغيير حياة آلاف الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات عاجلة وحلول جذرية للمستحقين في مختلف المحافظات.

خدمات يقدمها البرنامج

يقدم البرنامج حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية خلال الموسم الجديد ، تشمل:

- سداد ديون الغارمين والغارمات والإفراج عنهم

- إجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير العلاج والأجهزة التعويضية

- تجهيز العرائس اليتيمات

- دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

- تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر المعيلة

- ترميم المنازل وتوصيل المياه والكهرباء للقرى الأكثر فقرًا

- توزيع كراتين المواد الغذائية والمساعدات الموسمية

برنامج أبواب الخير

كما يتم الإعلان عن عدد من المفاجآت للمستمعين هذا الموسم، ومن أبرزها التوسع في مبادرات دعم المشروعات الإنتاجية للشباب والسيدات المعيلات، وإطلاق حملات ميدانية كبرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى القرى النائية، بالإضافة إلى تخصيص فقرة أسبوعية لتحقيق أمنيات الأطفال من مرضى الأورام وذوي الهمم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المساعدات الشهرية للأهالينا في شتي محافظات الجمهورية .

يذاع برنامج "أبواب الخير" الاحد من كل إسبوع في الثالثة عصرا ولمدة ساعة عبر أثير إذاعة راديو مصر والإعادة يوم الاثنين الساعة ١٢ ظهرا. 

عمرو الليثي الدكتور عمرو الليثي برنامج أبواب الخير

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