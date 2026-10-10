مقترح برلماني بسن تشريع ينظم توثيق الصفحات على الإنترنت ويجرم التصوير بدون إذن

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بسن تشريع ينظم توثيق صفحات الإنترنت ، ويضع ضوابط واضحة للتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم.

وأكد الغنيمي خلال تصريحات له اليوم أهمية وضع إطار قانوني يحد من التصوير العشوائي للأشخاص ونشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحصول على إذن مسبق، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، وفقًا لضوابط قانونية واضحة.

وأشار إلى أن الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطور المتسارع في تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي يفرضان ضرورة تطوير التشريعات لمواجهة إساءة استخدام هذه الوسائل، ومنع انتهاك الخصوصية أو استغلال المحتوى المنشور للإضرار بالآخرين.

وشدد على أن حرية استخدام الإنترنت يجب أن تقترن بالمسؤولية واحترام حقوق الآخرين، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية والتجاوزات عبر الفضاء الإلكتروني.