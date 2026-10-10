ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرغل بانتظام ؟

البرغل طعام قمح تقليدي مصنوع من حبوب القمح المسلوقة جزئيًا والمجففة والمكسرة، وهو غني بالألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة، ورغم أن الأبحاث حول الآثار الصحية المحددة للبرغل محدودة، إلا أن الدراسات التي أُجريت على الحبوب الكاملة تشير إلى أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة يُمكن أن يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويُحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل .

فوائد البرغل

1. يحصل جهازك الهضمي على الألياف والمغذيات الأخرى

من أبرز الفوائد المباشرة لتناول البرغل بانتظام زيادة الألياف الغذائية ؤ يحتوي كوب واحد من البرغل المطبوخ على 8.19 غرام من الألياف (182 غرام)، أي ما يقارب 30% من الكمية اليومية الموصى بها وهي 28 غرام .

قد تساعد الألياف الغذائية الموجودة في البرغل على جعل الوجبات أكثر إشباعاً، مما قد يدعم تنظيم الشهية، وقد ربطت الأبحاث التي قارنت بين الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والحبوب المكررة بين الشعور بالشبع والامتلاء بشكل أكبر وتناول وجبات الحبوب الكاملة.

يحتفظ البرغل بالنخالة والجنين والسويداء من حبة القمح، مما يجعله من الحبوب الكاملة، في المقابل، يُزال من دقيق القمح المكرر النخالة والجنين، تاركًا السويداء النشوية، إن الحفاظ على المكونات الثلاثة جميعها يحافظ على تركيبات مختلفة من الألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مفيدة أخرى قد تدعم ميكروبات الأمعاء وجوانب أخرى من الصحة.

2. قد تستفيد صحة القولون لديك

يُساهم تناول أطعمة مثل البرغل، التي تُعزز تناول الألياف الغذائية، في زيادة حجم البراز، وتُسهّل حركة الفضلات عبر الجهاز الهضمي، وتمنع الإمساك، وتُحسّن انتظام حركة الأمعاء، كما ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة بين تناول كميات كبيرة من الألياف وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تصل الألياف والكربوهيدرات الأخرى الموجودة في الحبوب الكاملة إلى القولون، حيث تقوم بكتيريا الأمعاء بتخميرها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، مثل البيوتيرات، يدعم هذا المركب المفيد الخلايا المبطنة للقولون، في إحدى الدراسات، أدى اتباع نظام غذائي يعتمد على الحبوب الكاملة لمدة ثمانية أسابيع إلى زيادة مستويات البيوتيرات في البراز وزيادة وتيرة التبرز مقارنةً بنظام غذائي يعتمد على الحبوب المكررة .

3. قد يبقى مستوى السكر في الدم أكثر استقرارًا

قد يُساهم تركيب حبوب القمح الكاملة السليمة في البرغل في إبطاء هضم النشا والارتفاع في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، مما قد يُساعد في تقليل خطر مقاومة الأنسولين.

ربطت دراستان واسعتان النطاق استهلاك الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أظهرت مراجعة منهجية شاملة شملت أكثر من 463 ألف مشارك أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الحبوب الكاملة لديهم خطر أقل بنسبة 21% للإصابة بداء السكري من النوع الثاني مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل، وارتبطت كل زيادة قدرها 50 غرامًا من الحبوب الكاملة المستهلكة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 23 % .

أظهر تحليل كبير آخر تابع ما يقرب من 195 ألف بالغ أمريكي لمدة 24 عامًا في المتوسط أن الأشخاص الذين ينتمون إلى أعلى فئة استهلاك للحبوب الكاملة لديهم معدل إصابة أقل بنسبة 29% بداء السكري من النوع الثاني مقارنة بأولئك الذين ينتمون إلى أدنى فئة