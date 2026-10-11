أكلات قد تزيد خطر الإصابة بسكر الحمل.. احذري الإفراط في تناولها

يعد سكر الحمل من المشكلات الصحية التي قد تواجه بعض النساء خلال فترة الحمل، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الإنسولين للتعامل مع التغيرات التي تحدث خلال هذه المرحلة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ورغم أن الإصابة بسكر الحمل لا ترتبط بتناول نوع واحد من الطعام، فإن العادات الغذائية غير الصحية والإفراط في تناول السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة قد يؤثران في مستويات السكر، ويجعلان التحكم فيها أكثر صعوبة، خاصة لدى النساء اللاتي لديهن عوامل خطورة.

أطعمة ومشروبات ينصح بالحد من تناولها خلال الحمل

1. الحلويات والسكريات

تأتي الحلويات في مقدمة الأطعمة التي يُنصح بتقليلها، خاصة عند الإفراط في تناول الكنافة والبسبوسة والكيك والبسكويت والشوكولاتة المحلاة، إذ تحتوي على كميات متفاوتة من السكر المضاف والسعرات الحرارية، وقد يؤدي تناولها بكثرة إلى صعوبة الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

تحتوي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة على كميات كبيرة من السكر، ويمكن أن ترفع مستوى الجلوكوز في الدم سريعًا. لذلك يُفضل أن تعتمد الحامل على الماء كمشروب أساسي، وأن تتناول الفاكهة كاملة بدلًا من شرب العصائر بصورة متكررة.

3. الإفراط في تناول الخبز الأبيض والأرز الأبيض

تحتوي منتجات الدقيق الأبيض والأرز الأبيض على كربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز خلال عملية الهضم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى ارتفاع السكر في الدم، خاصة إذا كانت الوجبة تفتقر إلى الألياف والخضراوات والبروتين.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن هذه الأطعمة تمامًا، وإنما ينصح بالاعتدال في الكميات، وإدخال الحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي.

4. حبوب الإفطار والزبادي المحلى

قد تحتوي بعض أنواع حبوب الإفطار والجرانولا والزبادي المنكه على كميات كبيرة من السكر المضاف، رغم الاعتقاد بأنها خيارات صحية. لذلك يُفضل قراءة الملصق الغذائي واختيار المنتجات الأقل في السكريات المضافة.

5. الإفراط في إضافة السكر إلى المشروبات

قد يؤدي تكرار إضافة السكر إلى الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة إلى زيادة كمية السكريات المستهلكة يوميًا دون الانتباه، لذلك يُنصح بتقليل السكر تدريجيًا وتجنب الاعتماد على المشروبات المحلاة بصورة مستمرة.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسكر الحمل؟

لا تحدث الإصابة بسكر الحمل بسبب تناول الحلويات وحدها، إذ تلعب التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل دورًا رئيسيًا في زيادة مقاومة الجسم للإنسولين.

وتشمل عوامل الخطورة زيادة الوزن قبل الحمل، ووجود تاريخ سابق للإصابة بسكر الحمل، ووجود تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني، والإصابة بمقدمات السكري أو متلازمة تكيس المبايض. ومع ذلك، قد تصاب بعض النساء بسكر الحمل دون وجود أي عوامل خطورة واضحة.

نصائح للحامل للوقاية من ارتفاع السكر

يمكن للحامل دعم صحتها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والبروتين ومصادر الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مع توزيع الطعام على وجبات مناسبة وتقليل السكريات المضافة والمشروبات المحلاة.

كما يُنصح بممارسة نشاط بدني مناسب للحمل بعد مراجعة الطبيب، والالتزام بالفحوصات الدورية، خاصة اختبار سكر الحمل الذي يُجرى عادة بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل، وقد يوصي الطبيب بإجرائه في وقت مبكر لدى بعض النساء.

ويجب التأكيد على أن تناول الحلويات من حين لآخر لا يعني بالضرورة الإصابة بسكر الحمل، كما أن تجنبها تمامًا لا يضمن عدم الإصابة به؛ فالكشف المبكر والمتابعة الطبية والتغذية المتوازنة هي الأساس للحفاظ على صحة الأم والجنين.

المصدر: الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG).