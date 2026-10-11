قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء وتقييم الأضرار
مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد
من مقاعد الدراسة لجلسات الكيماوي.. آية تهزم السرطان بعد معاناة 10 سنوات
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا
نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"
الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر
شاومي سكاي نوماد تستعد للانطلاق بهذه الأسعار.. عالميًا
عن إستهداف مطار الملك خالد.. الجزائر: انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية
اتفاق مصري سعودي لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما
أحمد موسى: حرب جديدة قد تلوح في الأفق.. وتوقعات بتحركات عسكرية أمريكية ضد إيران
أحمد موسى: ترامب يتواصل مع ولي العهد السعودي بعد الهجوم على مطار الملك خالد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلات قد تزيد خطر الإصابة بسكر الحمل.. احذري الإفراط في تناولها

سكر الحمل
سكر الحمل
ريهام قدري

يعد سكر الحمل من المشكلات الصحية التي قد تواجه بعض النساء خلال فترة الحمل، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الإنسولين للتعامل مع التغيرات التي تحدث خلال هذه المرحلة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ورغم أن الإصابة بسكر الحمل لا ترتبط بتناول نوع واحد من الطعام، فإن العادات الغذائية غير الصحية والإفراط في تناول السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة قد يؤثران في مستويات السكر، ويجعلان التحكم فيها أكثر صعوبة، خاصة لدى النساء اللاتي لديهن عوامل خطورة.

أطعمة ومشروبات ينصح بالحد من تناولها خلال الحمل

1. الحلويات والسكريات

تأتي الحلويات في مقدمة الأطعمة التي يُنصح بتقليلها، خاصة عند الإفراط في تناول الكنافة والبسبوسة والكيك والبسكويت والشوكولاتة المحلاة، إذ تحتوي على كميات متفاوتة من السكر المضاف والسعرات الحرارية، وقد يؤدي تناولها بكثرة إلى صعوبة الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

تحتوي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة على كميات كبيرة من السكر، ويمكن أن ترفع مستوى الجلوكوز في الدم سريعًا. لذلك يُفضل أن تعتمد الحامل على الماء كمشروب أساسي، وأن تتناول الفاكهة كاملة بدلًا من شرب العصائر بصورة متكررة.

3. الإفراط في تناول الخبز الأبيض والأرز الأبيض

تحتوي منتجات الدقيق الأبيض والأرز الأبيض على كربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز خلال عملية الهضم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى ارتفاع السكر في الدم، خاصة إذا كانت الوجبة تفتقر إلى الألياف والخضراوات والبروتين.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن هذه الأطعمة تمامًا، وإنما ينصح بالاعتدال في الكميات، وإدخال الحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي.

4. حبوب الإفطار والزبادي المحلى

قد تحتوي بعض أنواع حبوب الإفطار والجرانولا والزبادي المنكه على كميات كبيرة من السكر المضاف، رغم الاعتقاد بأنها خيارات صحية. لذلك يُفضل قراءة الملصق الغذائي واختيار المنتجات الأقل في السكريات المضافة.

5. الإفراط في إضافة السكر إلى المشروبات

قد يؤدي تكرار إضافة السكر إلى الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة إلى زيادة كمية السكريات المستهلكة يوميًا دون الانتباه، لذلك يُنصح بتقليل السكر تدريجيًا وتجنب الاعتماد على المشروبات المحلاة بصورة مستمرة.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسكر الحمل؟

لا تحدث الإصابة بسكر الحمل بسبب تناول الحلويات وحدها، إذ تلعب التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل دورًا رئيسيًا في زيادة مقاومة الجسم للإنسولين.

وتشمل عوامل الخطورة زيادة الوزن قبل الحمل، ووجود تاريخ سابق للإصابة بسكر الحمل، ووجود تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني، والإصابة بمقدمات السكري أو متلازمة تكيس المبايض. ومع ذلك، قد تصاب بعض النساء بسكر الحمل دون وجود أي عوامل خطورة واضحة.

نصائح للحامل للوقاية من ارتفاع السكر

يمكن للحامل دعم صحتها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والبروتين ومصادر الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مع توزيع الطعام على وجبات مناسبة وتقليل السكريات المضافة والمشروبات المحلاة.

كما يُنصح بممارسة نشاط بدني مناسب للحمل بعد مراجعة الطبيب، والالتزام بالفحوصات الدورية، خاصة اختبار سكر الحمل الذي يُجرى عادة بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل، وقد يوصي الطبيب بإجرائه في وقت مبكر لدى بعض النساء.

ويجب التأكيد على أن تناول الحلويات من حين لآخر لا يعني بالضرورة الإصابة بسكر الحمل، كما أن تجنبها تمامًا لا يضمن عدم الإصابة به؛ فالكشف المبكر والمتابعة الطبية والتغذية المتوازنة هي الأساس للحفاظ على صحة الأم والجنين.

المصدر: الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG).

سكر الحمل اسباب سكر الحمل اعراض سكر الحمل ارتفاع السكر عند الحامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

ترشيحاتنا

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن تصحيح لمسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن تصحيح لمسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير

أحمد موسى

أحمد موسى ينعى المضيفة المصرية عزة رمزي بعد أحداث السعودية

وجدي زين العابدين

وجدي زين الدين: الدولة المصرية واجهت الإرهاب بالتوازي مع التنمية

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

المزيد