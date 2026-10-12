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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزع الجائزة على زمايله.. عامل مصري يبهر صانع محتوى سعودي تحداه بدق أكبر عدد مسامير في ثوانٍ

العامل المصري وهو يتعامل مع المسامير بمهارة
العامل المصري وهو يتعامل مع المسامير بمهارة
محمد بدران   -  
علا محمد

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب آلاف المتابعين، بعدما أظهر مهارة استثنائية لعامل مصري يعمل في أحد مواقع البناء بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت القصة عندما أجرى صانع محتوى سعودي تحديًا مع العامل المصري لدق أكبر عدد من المسامير في وقت قياسي، ليُفاجأ بسرعة العامل ودقته واحترافيته اللافتة في تنفيذ المهمة خلال ثوانٍ معدودة، وسط ذهول الحضور.

وأظهر الفيديو العامل المصري وهو يتعامل مع المسامير بمهارة عالية، وكأنه يمارس هوايته اليومية، مما دفع صانع المحتوى السعودي للإشادة به.

وأبهر العامل المصري الجميع باحترافية ومهارة وسرعة كبيرة في دق المسامير، حيث تمكن من دق 17 مسمارًا في 20 ثانية فقط، في مشهد أثار إعجاب المتابعين.

والمفاجأة أن العامل بعد فوزه بجائزة التحدي وقدرها 200 ريال، رفض الاحتفاظ بها لنفسه، وقام بتوزيعها على زملائه في موقع العمل، في لقطة إنسانية لاقت إشادة واسعة.

وانهالت التعليقات التي تشيد بالعامل المصري، معتبرين أنه نموذج مشرف للمصريين في الخارج، يجمع بين المهارة في العمل والأصالة وكرم الأخلاق.

متداول مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المتابعين المتابعين عامل مصري مواقع البناء بالمملكة العربية السعودية

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