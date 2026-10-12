الأنبا مقار يلتقي كهنة الشرقية والعاشر من رمضان وأسرهم

صلى نيافة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهي، بمشاركة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وأسرهم، وذلك بفيلا كاترين التابعة للإيبارشية بمدينة فايد، في لقاء رعوي جمع نيافته بالآباء الكهنة وأفراد أسرهم.

وعقب القداس الإلهي، عقد نيافته جلسة روحية مع الآباء الكهنة وأسرهم وأبنائهم، حرص خلالها على الاطمئنان على أحوال الأسر، والاستماع إليهم ومشاركتهم مشاعر الأبوة والمحبة، في أجواء اتسمت بالتواصل الأسري والاهتمام الرعوي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص نيافة الأنبا مقار على التواصل مع الآباء الكهنة وأسرهم، والاهتمام بأحوالهم ومشاركتهم مختلف جوانب حياتهم، بما يعزز روح المحبة والترابط داخل أسرة الإيبارشية.