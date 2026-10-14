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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد.. انفجار اسطوانة غاز تثير الذعر بإسرائيل.. ومخاوف من تسرب مواد خطيرة

انفجار ضخم في الاحتلال
انفجار ضخم في الاحتلال
محمد على

في نبأ عاجل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـأن هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر انفجار في مصنع شركة إنتل بمدينة كريات جات جنوب الأراضي المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
 

وقالت وسائل إعلام  متفرقة، بإصابة 3 عمال بجروح خطيرة في انفجار مصنع إنتل في إسرائيل والاشتباه بتسرّب مواد خطرة.

واندلع انفجار اليوم الأربعاء في مصنع إنتل بمدينة كريات جات.

وأفادت منظمة اتحاد الإنقاذ بأن الطواقم الطبية التابعة لها تقدم العلاج الطبي لعدد من المصابين.

من جانبها، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن فرق الإطفاء من المحطة الإقليمية في عسقلان، بدعم من فرق إضافية ووحدات متخصصة بالتعامل مع المواد الخطرة من محطات مجاورة، هرعت إلى المكان.

 وتعمل في موقع الحادث، حتى هذه الساعة، 8 فرق للإطفاء والإنقاذ.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها تلقت عند الساعة 14:11 بلاغًا عبر مركز الطوارئ 101 في منطقة لخيش، بشأن إصابة 3 عمال بحروق أثناء عملهم في أحد المصانع داخل مجمع رابين الصناعي.

وأضافت أن المسعفين والطواقم الطبية يقدمون للمصابين العلاج في موقع الحادث، جراء إصابتهم بحروق في أنحاء أجسادهم.

انفجار أسطوانة غاز

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “تعمل قوات الشرطة التابعة للمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع فرق الطوارئ والطواقم الطبية والإنقاذ، في مدينة كريات غات، إثر بلاغ عن اندلاع حريق في أحد المصانع بالمدينة، يُشتبه في أنه نجم عن انفجار أسطوانة غاز. وبالتزامن مع ذلك، يجري التحقيق في الاشتباه بوقوع تسرّب لمواد خطرة”.

وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، جرى استدعاء قوات الشرطة وفرق الطوارئ والإنقاذ إلى الموقع، حيث تعمل على عزل المنطقة، وإجراء عمليات تمشيط، وتنظيم حركة السير، بهدف منع تعريض الجمهور للخطر وإتاحة التعامل مع الحادث بأمان.

وشددت الشرطة على الناس بتجنب الوصول إلى المنطقة أو التجمع فيها، والالتزام بتعليمات قوات الأمن والإنقاذ.

3 عمال بجروح أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسرب مواد خطيرة انفجار في مصنع شركة إنتل كريات جات جنوب الأراضي المحتلة

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