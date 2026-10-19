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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية.. ومحمد الباز: الرئيس السيسي دخل الحكم بمجد وأتمنى استمراره لفترة رئاسية جديدة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تعرض جماعة الحوثيين لخسائر عسكرية كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تراجع قدراتهم في ظل استهداف مواقع ومنشآت إطلاق الصواريخ.

محفوظ رمزي: الصيدلي ليس مسئولا عن اختلاف أسعار العبوات ويجب تفعيل التتبع الدوائي
دافع الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، عن الصيادلة في مواجهة الاتهامات المرتبطة بظهور عبوات تحمل أكثر من سعر أو بيانات متضاربة، مؤكدًا ضرورة تحديد مصدر المخالفة قبل تحميل الصيدلي مسؤوليتها.

المتحدث العسكري: دورات للمدنيين في الأمن القومي والتفاوض وإدارة الأزمات
قال العقيد أركان حرب أحمد عثمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن الأكاديمية العسكرية المصرية تتولى الإشراف على البرامج التدريبية المخصصة للموظفين الجدد الذين سينضمون إلى الجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الخبراء من الوزارات والجهات المعنية، لوضع برامج تدريبية وفق أطر ومقاييس دولية.

الأطباء: تطبيق صرف الأدوية بالاسم العلمي يحتاج فترة انتقالية وسيستم متكامل
قال الدكتور أحمد عمر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تطبيق منظومة صرف الأدوية بالاسم العلمي يحتاج إلى فترة انتقالية تتيح تجهيز النظام اللازم للتطبيق، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على إصدار قرار، وإنما يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية بالقطاعين الطبي والصيدلي.

عمرو أديب: انطلاق منتدى مصر الاقتصادي غدًا بمشاركة أكثر من 9 آلاف شخص ومناقشة قضايا التعليم والاقتصاد
أكد الإعلامي عمرو أديب أن غدًا سيشهد انعقاد مؤتمر مهم ضمن فعاليات منتدى مصر الاقتصادي، بمشاركة ضيوف بارزين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة والتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.
محمد الباز: الرئيس السيسي دخل الحكم بمجد وأتمنى استمراره لفترة رئاسية جديدة
أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمنيته باستمراره في الحكم لفترة رئاسية جديدة، ومؤكدًا تقديره لما وصفه بإخلاص الرئيس للدولة المصرية وحرصه على الحفاظ على مؤسساتها.

أحمد موسى: مصر تستهدف دعم أمن السعودية وخفض التصعيد في الشرق الأوسط
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستهدف دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

مشاري العفاسي: أعشق مقام النهاوند والمنشاوي ومصطفى إسماعيل أبرز من أتقنوه
كشف الشيخ مشاري راشد العفاسي عن عشقه لمقام النهاوند، موضحًا أنه بحث عن القراء الذين يكثرون من استخدامه في تلاواتهم، فوجد أن الشيخ محمد صديق المنشاوي من أبرز من تميزوا به، كما لاحظ كثرة استخدام الشيخ مصطفى إسماعيل لهذا المقام.

الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتمسك بمبادئها وقيمها المعلنة، وتواصل العمل على دفع المسار السياسي وتقديم المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة الراهنة.

أحمد موسى محفوظ رمزي التتبع الدوائي المتحدث العسكري الأطباء

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