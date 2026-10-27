مزاعم تزوير.. نتنياهو: هناك تلاعب ببطاقات انتخابات الأحزاب اليمينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بوجود تزوير "تلاعب" في أوراق انتخابات أحزاب اليمين.

طالب نتنياهو أنصار كتلته للخروج والتصويت بكثافة بعد معلومات عن نسب تصويت غير مسبوقة في صفوف المجتمع العربي ومناطق معاقل اليسار.

وقال نتنياهو: "على الناخبين التأكد من فحص أوراق الاقتراع قبل وضعها في الظرف، هناك تلاعب بأوراق اقتراع اليمين في مراكز التصويت"، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وأضاف: "قبل التصويت، تأكدوا من أن ورقة الاقتراع سليمة وخالية من أي تلف، وأنه لا يوجد عليها أي كتابة".

ونشر نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعي فيديو يضم مشهدين، يظهر أحدهما اكتظاظًا في أحد المراكز الانتخابية داخل ما قال إنه أحد معاقل أحزاب اليسار، ومقرًا آخر يبدو خاليًا في مناطق معاقل اليمين.

وعلق عليه بالقول: "نسب التصويت مرتفعة أعلى من المعتاد في معاقل اليسار، إما حكومة يمين أو حكومة فلسطين، ناخبو اليمين اخرجوا للتصويت فورًا".



ويصف نتنياهو أحزاب اليسار بأنها أحزاب فلسطينية، لأنها الأحزاب اليهودية الوحيدة التي تتبنى فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.



وقال نتنياهو في مكالمة مسجلة وردت لأعداد كبيرة من الإسرائيليين: "العرب يأتون إلى صناديق الاقتراع، هذا حقهم، لكن يجب علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع".