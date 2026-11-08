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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً.. فيفو تلمح لموعد إطلاق وحش التصوير Vivo X500 Ultra

"فيفو" تلمح لموعد إطلاق وحش التصوير Vivo X500 Ultra
"فيفو" تلمح لموعد إطلاق وحش التصوير Vivo X500 Ultra
لمياء الياسين

أكد المُسرب الشهير في قطاع الهواتف الذكية، "Digital Chat Station"، أن هاتف Vivo X500 Ultra يمر حالياً بمراحل التطوير والتحسين النهائية المستهدفة. وألمحت شركة "فيفو" إلى أن عملية إنتاج الهاتف تسير وفق جدولها الزمني الطبيعي، وسط توقعات بإطلاقه رسمياً خلال شهري مارس أو أبريل من العام المقبل.

أفادت تسريبات جديدة نشرها الحساب الشهير Digital Chat Station على منصات التواصل الاجتماعي، بأن شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتفها المرتقب Vivo X500 Ultra، مشيرة إلى أن الهاتف سيستهدف المبدعين والمحترفين بفضل قدرات تصوير فائقة تتفوق بشكل ملحوظ على طرازات Pro Max المنافسة.

وفي السياق ذاته، كشفت التسريبات عن مواصفات النسخة القياسية Vivo X500، والتي ستأتي مدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 9600 Pro، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط.


مواصفات هاتف Vivo X500 Ultra


تشير التقارير إلى أن هاتف X500 Ultra قد يختلف في مواصفاته التقنية عن هاتف Pro Max فهو يأتي بشاشة BOE قياس 6.85 بوصة بدقة 2K+، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتقنية LTPO. 

يُقال إن الشاشة مسطحة، بحواف متساوية من جميع الجوانب الأربعة وزوايا دائرية كبيرة. كما يُتوقع أن يتولى مستشعر بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مهمة فتح الهاتف بيومتريًا.
قد تُجري شركة فيفو تغييرات جذرية على مكونات الكاميرا. يُقال إن الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، بينما تتضمن الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل، و50 ميجابكسل، و200 ميجابكسل. ولا يزال الدور الدقيق لكل عدسة غير واضح.

ميزات هاتف  Vivo X500 Ultra


وردت تقارير متضاربة أيضاً حول تصميم الكاميرا. فقد أشارت تسريبات سابقة لهاتف Vivo X500 Ultra إلى وجود عدة مستشعرات مختلفة للتصوير عن بُعد بدقة 200 ميجابكسل، لذا لا يزال من الصعب تحديد التكوين النهائي بدقة.

لم تؤكد شركة فيفو بعد أيًا من تفاصيل هذه المواصفات التقنية. لذا، ينبغي التعامل مع مواصفات المعالج والشاشة والكاميرا على أنها تسريبات في الوقت الحالي. ونظرًا لأن موعد الإطلاق لا يزال بعد عدة أشهر، فإن لدى الشركة متسعًا من الوقت لإجراء المزيد من التعديلات قبل وصول هاتف X500 Ultra إلى الأسواق.

هاتف Vivo X500 Ultra هاتف Vivo X500 مستشعر بصمة الإصبع الكاميرا الخلفية

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