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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوزن والعزم.. السيارات الكهربائية تواجه تكلفة صيانة غير متوقعة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

رغم المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتقليل متطلبات الصيانة التقليدية، كشفت بيانات حديثة عن مشكلة فنية قد ترفع تكاليف امتلاك هذه المركبات، تتمثل في زيادة معدلات تآكل الإطارات مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين.

وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "نيو أوتوموتيف" التحليلية أن السيارات الكهربائية تواجه معدلات أعلى من تلف الإطارات، نتيجة الوزن الإضافي للبطاريات والعزم الفوري الذي تنتجه المحركات الكهربائية، إلى جانب احتمالات إهمال الفحص الدوري لدى بعض المالكين.

وبحسب البيانات الخاصة بفحوصات السلامة الدورية في المملكة المتحدة، تعرضت نحو 26 سيارة كهربائية من كل 1000 سيارة يتراوح عمرها بين 3 و8 سنوات لتآكل مداس الإطارات إلى مستويات أقل من الحد القانوني، مقابل 18 سيارة تعمل بالبنزين.

كما رصدت الدراسة وجود شقوق في الإطارات وصلت إلى طبقات الأسلاك الداخلية لدى 30 سيارة كهربائية من كل 1000، مقارنة بـ14 سيارة تعمل بالبنزين.

واستندت النتائج إلى تحليل نحو 1.6 مليون عملية فحص لسيارات كهربائية، مقابل 17.9 مليون عملية فحص لسيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وفي السياق نفسه، توصلت الرابطة البريطانية لمصنعي الإطارات إلى أن معدل تلف الإطارات في السيارات الكهربائية يبلغ 6%، مقارنة بـ4.7% للسيارات العاملة بالديزل و4.3% للسيارات التي تعمل بالبنزين.

ويرتبط ذلك بشكل أساسي بوزن البطاريات، الذي يفرض أحمالا إضافية على الإطارات، فضلا عن عزم الدوران الفوري الذي يضاعف الضغط عليها عند التسارع، خاصة مع القيادة العنيفة والمتكررة.

وتزداد المشكلة مع اعتقاد بعض مالكي السيارات الكهربائية أن مركباتهم لا تحتاج إلى صيانة دورية مكثفة، ما قد يؤدي إلى تأخير فحص ضغط الهواء وحالة الإطارات وضبط الزوايا.

ولا تتوقف التكلفة عند تكرار الاستبدال، إذ قد تصل أسعار الإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية إلى 50% أعلى من الإطارات التقليدية، وفقا لما أورده موقع "أوتو بلوغ".

ورغم هذه التحديات، لا تعني زيادة استهلاك الإطارات فقدان السيارات الكهربائية ميزتها البيئية، إذ تشير التقييمات إلى استمرار انخفاض إجمالي انبعاثاتها طوال دورة حياتها مقارنة بالمركبات التقليدية.

السيارات الكهربائية الصيانة التقليدية الانبعاثات الوزن الإضافي المحركات الكهربائية السلامة الدورية

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