أخبار التوك شو| تحركات لمواجهة الكيانات الإخوانية اقتصاديًا.. ومطالب بمراجعة تحقيقات حوادث قطارات العياط وارتفاع أسعار الحديد يثير التساؤلات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تأخرت في اتخاذ إجراءات إدراج الكيانات التابعة لتنظيم جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب منذ ثورة 2016، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو تنفيذ الأحكام الصادرة وعدم الاكتفاء بصدورها.

أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تحركت في ملف إدراج كيانات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب مدى الحياة، معتبرًا أن هذه الكيانات تدافع عن التنظيم ولا تدافع عن الدين الإسلامي، على حد وصفه.

أحمد موسى: ضرب الكيانات الإخوانية اقتصاديا يوجع التنظيم.. وإخضاع من يتعامل معهم لقانون مكافحة الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى إن قرار ضم كيانات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان إلى قوائم الإرهاب يمثل خطوة تستهدف مواجهة أنشطة التنظيم ومصادر تمويله، مشددًا على أن التعامل مع الجماعة أو الجهات المرتبطة بها يجب أن يخضع لقانون مكافحة الإرهاب.

أحمد موسى يثير تساؤلات حول تكرار حوادث القطارات بالعياط.. ويطالب بمراجعة تقارير التحقيق

أعاد الإعلامي أحمد موسى فتح ملف حوادث القطارات بمنطقة العياط، بعد حديثه عن وقوع تصادم جديد في المنطقة التي شهدت حادث قطاري العياط الشهير في 27 أكتوبر 2009، متسائلًا عن أسباب تكرار الحوادث في الموقع نفسه، ومدى الاستفادة من نتائج التحقيقات والتقارير التي أُعدت عقب الواقعة السابقة

محمود مسلم: استمرار الحرب في ظل فوز ترامب ونتنياهو بالرهانات السياسية كان سيدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن الفصل بين التطورات السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى إلحاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستمرار الحرب، في ظل رهانات سياسية تتعلق بمستقبله ومحاولاته إفشال تحالف إيزنكوت والضغط عليه.

3 شركات تتحكم في سوق الحديد بمصر.. شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود تحديات هيكلية تواجه سوق الحديد في مصر، مؤكدًا أن محدودية المنافسة وسيطرة 3 شركات على السوق من العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030.. الحكومة تكشف مستهدفاتها المالية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة لخفض معدلات الدين العام خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

معيط: قفزة أسعار البترول من 70 إلى 117 دولارا للبرميل تزيد الضغوط على الموازنة

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية وغيرها، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، التي تمثل عجز الموازنة.

حسام الغمري: ميزانية الرابطة الإخوانية في بريطانيا بلغت 239 مليون إسترليني

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن ميزانية الرابطة التي وصفها بالإخوانية في بريطانيا بلغت 239 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مشيرًا إلى ارتباط هيئة الإغاثة الإخوانية بها.

أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي

أكد أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن جودة المنتجات الزراعية المصرية وتنوعها يمثلان عامل جذب رئيسيًا للعديد من الأسواق الخارجية، ويدفعان دولًا عديدة إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية المصرية.