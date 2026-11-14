أحمد المحمدي: حسام حسن أساء التعامل مع صلاح وأخفق في إدارة المجموعة

انتقد أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، طريقة تعامل حسام حسن مع محمد صلاح، قائد الفراعنة، مؤكدًا أن المدير الفني السابق للمنتخب أخفق في إدارة لاعب بحجم وقيمة نجم ليفربول السابق، الذي وصفه بأنه أسطورة الكرة المصرية وأفضل لاعب في تاريخها.

وقال أحمد المحمدي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن لم ينجح في التعامل مع أسطورة بحجم محمد صلاح، مشددًا على أن وجود قائد المنتخب داخل الملعب يمثل أهمية كبيرة، وأنه لا ينبغي استبداله، خاصة في المباريات التي يحتاج فيها المنتخب إلى تسجيل هدف.

وأضاف المحمدي أن حسام حسن أساء إدارة المجموعة والتعامل مع اللاعبين بشكل فردي، معتبرًا أن طريقة تعامله مع اللاعبين الكبار كانت من بين أسباب رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وتطرق نجم الفراعنة السابق إلى قرار استبدال محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا، مؤكدًا أن خروج قائد المنتخب كان نقطة سلبية في حسابات حسام حسن، خاصة أن صلاح يمتلك القدرة على صناعة الفارق في أي وقت من عمر المباراة.

وأوضح المحمدي أن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر قدرة على تسجيل الأهداف عندما تكون النتيجة متعادلة ويحتاج المنتخب إلى هدف، قائلًا إن خروج لاعب بقيمة صلاح في مثل هذه الظروف لا يخدم احتياجات الفريق.

وشدد المحمدي على أن محمد صلاح يمثل أسطورة الكرة المصرية، ويعد أفضل لاعب في تاريخها، مؤكدًا أن التعامل مع لاعب بهذه القيمة والاسم يحتاج إلى إدارة خاصة تتناسب مع مكانته وإمكانياته الفنية.

وتأتي تصريحات المحمدي في أعقاب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، استعدادًا لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.